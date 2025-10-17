Η Ένωση Ισπανών Παικτών αντιδρά για το Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα

Αντιδράσεις υπάρχουν στην Ισπανία για την απόφαση της La Liga, η οποία επικυρώθηκε από την UEFA, για τη διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα, στις 20 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι. Μάλιστα, η 6η αγωνιστική που ξεκινά την Παρασκευή (17/10) και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (20/10) θα είναι ιδιαίτερα «καυτή».

Ο λόγος είναι ότι η Ένωση Ισπανών Παικτών (AFE) ανακοίνωσε διαμαρτυρίες για το σχέδιο της La Liga να διοργανώσει τον αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι. Οι παίκτες θα διαδηλώσουν σε όλους τους αγώνες.

Εννοείται ότι είναι αντίθετοι με στην ιδέα της διεξαγωγής επίσημων αγώνων της La Liga εκτός Ισπανίας. Η Ενωση Ισπανών Παικτών θεωρεί ότι επηρεάζει την ισότητα των αγώνων και την πρόσβαση των φιλάθλων. Παράλληλα, η AFE τονίζει ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της για την απόφαση και κάλεσε τη La Liga να ξεκινήσει διάλογο πριν προχωρήσει.

Θυμίζουμε ότι η απόφαση της La Liga επικυρώθηκε στις 6/10 «κατ’ εξαίρεση» από την UEFA. Πρόκειται για ιστορική απόφαση, καθώς δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν.

«Οι αγώνες πρωταθλήματος πρέπει να διεξάγονται εντός τη χώρας πρωταθλήματος. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα στερούσε από τους πιο πιστούς οπαδούς και ενδεχομένως θα εισήγαγε στρεβλωτικά στοιχεία στις διοργανώσεις. Η διαβούλευσή μας επιβεβαίωσε το εύρος αυτών των ανησυχιών», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προσθέτοντας ότι «η δέσμευσή μας είναι σαφής: να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των εθνικών πρωταθλημάτων και να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο παραμένει αγκυροβολημένο στο εθνικό του περιβάλλον».

Από κει και πέρα προέκυψαν αντιδράσεις και στις τάξεις των παικτών της Μπαρτσελόνα. Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ ως εκπρόσωπός τους εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκεια των παικτών, ενώ πρόσθεσε ότι η απόφαση πλήττει την ισορροπία του πρωταθλήματος: «Δεν μου αρέσει που θα πάμε να παίξουμε στο Μαϊάμι και δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν το θεωρώ δίκαιο για τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα δεν έχουμε μόνο να παίξουμε εκτός έδρας, αλλά και σε ουδέτερη έδρα. Δεν μου αρέσει και δεν είναι καθόλου καλό για τους ποδοσφαιριστές».