Τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Παντουκιός της Χίου, όταν λέμβος που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες προσέκρουσε στα βράχια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες, να τραυματιστούν έξι και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 12 άνθρωποι και παραμένουν για νοσηλεία οι έξι

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η λέμβος με τους συνολικά 29 ανθρώπους χτύπησε κατά μήκος της ακτογραμμής. Στο σημείο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν άμεσα 24 άνθρωποι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι υπόλοιποι είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πραγματοποιώντας επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο γυναικών.

Παραμένουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία έξι μετανάστες

Συνολικά δώδεκα άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χίου. Από αυτούς, ένας μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ άλλοι πέντε νοσηλεύονται στις χειρουργικές και παθολογικές κλινικές, με τον έναν να έχει ήδη υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ. Για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων συμμετείχε σκάφος και περιπολικό του Λιμενικού, ενώ κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.