Συνολικά 66 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη διάρκεια δυο διαφορετικών επιχειρήσεων του Λιμενικού στην Κρήτη αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο (φωτογραφία αρχείου του Στέλιου Μίσινα/Eurokinissi, επάνω).

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν στη διάρκεια δυο διαφορετικών επιχειρήσεων του Λιμενικού

Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε χθες Πέμπτη σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του νομού Ηρακλείου 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν σε λέμβο.

Αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Σε βραχώδη περιοχή

Σε δεύτερη επιχείρηση που έλαβε χώρα νωρίτερα χθες, 34 ακόμη άτομα βρέθηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή δυτικά των Καλών Λιμένων.

Πηγή: ΑΠΕ