Κρήτη: Εντοπισμός 66 μεταναστών και μεταφορά τους στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο
Ελλάδα 17 Οκτωβρίου 2025 | 02:00

Κρήτη: Εντοπισμός 66 μεταναστών και μεταφορά τους στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο

Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν σε περιοχές της Κρήτης και αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Συνολικά 66 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη διάρκεια δυο διαφορετικών επιχειρήσεων του Λιμενικού στην Κρήτη αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο (φωτογραφία αρχείου του Στέλιου Μίσινα/Eurokinissi, επάνω).

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν στη διάρκεια δυο διαφορετικών επιχειρήσεων του Λιμενικού

Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε χθες Πέμπτη σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του νομού Ηρακλείου 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν σε λέμβο.

Αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Σε βραχώδη περιοχή

Σε δεύτερη επιχείρηση που έλαβε χώρα νωρίτερα χθες, 34 ακόμη άτομα βρέθηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή δυτικά των Καλών Λιμένων.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Business
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Γεωργία Κακή
Σύνταξη
Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
Σύνταξη
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύνταξη
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
