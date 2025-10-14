Ρόδος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες, ο ένας ανήλικος
Νέα τραγωδία με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου - Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, διασώθηκαν 19
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος σε νέα τραγωδία με μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτό ανοιχτά της Ρόδου.
Το πρωί της Τρίτης (14/10) περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, πνευστή λέμβο με μετανάστες.
Διασώθηκαν 19 άνθρωποι και ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανήλικου.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.
