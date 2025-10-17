Κοκαΐνη αξίας 1 εκατ. ευρώ κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης, που βρέθηκαν εντός εμπορευματοκιβωτίου με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και έπειτα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling και riskanalysis), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ναρκωτικών της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε., εντόπισαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 38 κιλών και 200 γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Πακέτα με κοκαΐνη

Αξία 1 εκατ. ευρώ

Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με 1.080 χαρτοκιβώτια με μπανάνες.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε, εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.