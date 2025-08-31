newspaper
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης – Συλλήψεις σε Ελλάδα, Γερμανία
Ελλάδα 31 Αυγούστου 2025

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης – Συλλήψεις σε Ελλάδα, Γερμανία

Η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης επετεύχθη στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ, με τις Γερμανικές Αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου DEA της αμερικάνικης Πρεσβείας

Σύνταξη
Spotlight

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, σε χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 28/08/2025, συνελήφθησαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας -2- ημεδαποί, ηλικίας 52 και 62 ετών, ενώ στη Γερμανία συνελήφθησαν ημεδαπός και -2- αλλοδαποί, ηλικίας 66, 28 και 27 ετών αντίστοιχα και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Επιπλέον, στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα -2- άτομα, ηλικίας 53 και 57 ετών, καθώς και έτερα άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ

Διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων που προήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας Η.Π.Α. στην Αθήνα, αναπτύχθηκε συνεργασία με τις Γερμανικές Αρχές, αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας μας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει πολυμελή, επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κυρίως σε Χώρες της Ευρώπης προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης της (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών, είτε μεταφέροντας νόμιμο εμπόρευμα προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής τους στην Ισπανία, προκειμένου εκεί να παραλαμβάνονται οι ποσότητες των ναρκωτικών, είτε χρησιμοποιώντας στα φορτηγά αυτά ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.

Τα φορτηγά οχήματα ήταν κατά κύριο λόγο ταξινομημένα στη Βουλγαρία, σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, με οδηγούς ελληνικής ή βουλγαρικής υπηκοότητας.

Διακριτοί οι ρόλοι

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής:

  • ο 53χρονος, είχε αναλάβει τον γενικό συντονισμό των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα και τις επαφές που διέθετε ως αυτοκινητιστής. Επιπλέον, στρατολογούσε οδηγούς οχημάτων και έβρισκε τα επίμαχα φορτηγά, κατάλληλα εξοπλισμένα με ειδικές κρύπτες ναρκωτικών ουσιών. Αναλάμβανε τις επαφές με τους προμηθευτές και συντόνιζε τους οδηγούς των φορτηγών με σκοπό να έρχονται σε επαφή κατ’ εντολή του με τους παραλήπτες των ναρκωτικών ουσιών για την παράδοσή τους σε αυτούς,
  • ο 66χρονος, ήταν άμεσος συνεργάτης με τον 53χρονο, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, μετέφερε και παρέδιδε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία σε Χώρες της Ευρώπης, στους παραλήπτες,
  • ο 52χρονος, είχε αναλάβει τη διάθεση οδηγών, καθώς και φορτηγών οχημάτων της εταιρείας που διαθέτει στην Βουλγαρία σε μέλη της οργάνωσης, καθώς και της εύρεσης νόμιμων φορτίων προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής των φορτηγών οχημάτων στην Ισπανία και στις χώρες παράδοσης των ναρκωτικών,
  • ο 57χρονος, ως άμεσος συνεργάτης του 52χρονου, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, παραλάμβανε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους σε Χώρες της Ευρώπης, ενώ
  • ο 28χρονος και ο 27χρονος, είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών σε προκαθορισμένα σημεία με σκοπό την περαιτέρω παράδοσή τους, κατά περίπτωση, στους τελικούς διακινητές.

Εικόνα από ΕΛ.ΑΣ

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Γερμανία

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, πρωινές ώρες της 28/08/2025, συνελήφθησαν σε περιοχή της Γερμανίας ο 66χρονος, 28χρονος και 27χρονος, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους για λογαριασμό του 53χρονου, καθώς και άλλων μελών της οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, εντός φορτηγού αυτοκινήτου και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -300- περίπου κιλών.

Περαιτέρω, μεσημβρινές – απογευματινές ώρες της 28/08/2025 σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συνελήφθησαν οι 62χρονος και 52χρονος, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους και για λογαριασμό έτερου μέλους της οργάνωσης κατά περίπτωση, ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στη Χώρα μας και στη Γερμανία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • κοκαΐνη βάρους -300- κιλών,
  • κοκαΐνη βάρους -31,03- γραμμαρίων,
  • ακατέργαστη κάνναβη βάρους -19,4- γραμμαρίων,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
  • -4- κουτιά συσκευασίας κινητών τηλεφώνων,
  • Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και
  • το χρηματικό ποσό των -38.980- ευρώ.
  • Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

