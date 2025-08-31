Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών έγιναν σε Καισαριανή και Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν στις 28/8 στην Καισαριανή ένας 49χρονος και μια 26χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Δύο συλλήψεις στην Καισαριανή

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καισαριανής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους ακινητοποίησαν ενώ στην κατοχή τους καθώς και εντός τσιμεντένιου κτίσματος σε παρακείμενο πάρκο της οικίας τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σε έλεγχο που έγινε στη συνέχεια στην οικία τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 2 κιλά και 782 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, πιστόλι, καθώς και περίστροφο-ρέπλικα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μία σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών και στον Ασπρόπυργο

Μία ακόμη σύλληψη – ενός 26χρονου – έγινε και στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με άτομο το οποίο εργάζεται ως διανομέας με δίκυκλο και διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή του Ασπροπύργου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 68,4 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης διαχωρισμένα σε πλήθος νάιλον συσκευασιών, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 278 ευρώ και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.