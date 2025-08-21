Κεφαλονιά: Συνελήφθησαν δύο αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινό κατάστημα
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Αργοστόλι στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της Αστυνομίας στην Κεφαλονιά
Σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση που θύμιζε κινηματογραφική ταινία, το λεγόμενο «ελληνικό FBI» εισέβαλε το βράδυ της Τρίτης σε νυχτερινό κατάστημα στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με το kefaloniafocus κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο Κεφαλλονίτες αθλητές με διεθνείς διακρίσεις, γεγονός που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον έναν εκ των συλληφθέντων βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών, ενώ και ο δεύτερος τέθηκε άμεσα υπό κράτηση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αθλητές της άρσης βαρών.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες 20 Αυγούστου 2025, στην Κεφαλονιά, δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 39 ετών, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων που υλοποιούνται τα τελευταία 24ωρα στο νησί της Κεφαλονιάς και κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα καθώς και στην κατοχή των παραπάνω δραστών, μεταξύ άλλων, βρεθήκαν και κατασχέθηκαν:
- στον 24χρονο, -3- «φιξάκια» με κοκαΐνη, -3- σουγιάδες, -1- κουκούλα full face, το χρηματικό ποσό των -695- ευρώ και -1- κινητό τηλέφωνο και
- στον 39χρονο, κοκαΐνη συνολικού βάρους -5,2- γραμμαρίων, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και -24- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.
Επίσης, συνελήφθη και συγγενικό πρόσωπο του 24χρονου, το οποίο επιχείρησε να αποτρέψει τη σύλληψή του.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας»
