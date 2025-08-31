Δύο υποθέσεις που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία στη Μύκονο πετυχαίνοντας ισχυρό πλήγμα στα κανάλια διοχέτευσής τους. Για τις δύο υποθέσεις συνελήφθησαν ισάριθμοι δράστες, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 43 και 56 ετών αντιστοίχως, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας – διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και δισκίων.

Από την έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 245 γραμμ. κοκαΐνης, 98 γραμμ. ροζ κοκαΐνης, 553 γραμμ. κάνναβης, 470 γραμμ. μεθαμφεταμίνης, 119 γραμμ. κεταμίνης, 669 δισκία XTC, τρεις ζυγαριές, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και 36.000 ευρώ. Η συνολική τιμή πώλησης των διατιθέμενων ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 135.000 ευρώ

Για τις δύο υποθέσεις η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου αξιοποίησε πληροφορίες και στοιχεία μέσω επισταμένης έρευνας πεδίου με φυσική επιτήρηση, αξιοποίησης προανακριτικών τεχνικών, στο πλαίσιο των οποίων σκιαγραφήθηκε το προφίλ των κατηγορούμενων και εντοπίσθηκαν οι περιοχές που διεξάγονταν η διακίνηση.

Ο 43χρονος και ο 56χρονος συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών

Η πρώτη υπόθεση

Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (29 Αυγούστου 2025) διακριβώθηκε η κινητικότητα του 43χρονου δράστη, από ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση. Αφού εντοπίσθηκε η κατοικία του, ακολούθησε έρευνα σε αυτή καθώς και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

244,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

30 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης «σπιντ»,

13,2 γραμμάρια κεταμίνης,

553,4 γραμμάρια κάνναβης,

18,7 γραμμάρια «MDMA»,

156 ναρκωτικά δισκία «XTC»,

Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

Δύο κινητά τηλέφωνα,

Τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις και πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών,

24.410 ευρώ και 170 δολάρια ΗΠΑ,

Επίσης, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν τοποθετημένα σε μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Πριν από την έρευνα στην κατοικία του δράστη, προηγήθηκε η σύλληψη δύο αλλοδαπών οι οποίοι, όπως εξακριβώθηκε, νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προμηθευτεί από αυτόν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης και εις βάρος τους σχηματίσθηκε άλλη αυτοτελής δικογραφία.

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Δεύτερη υπόθεση

Έπειτα από μελέτη και ανάλυση συλλεγχθέντων στοιχείων προέκυψε ότι ο 56χρονος κατηγορούμενος προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» αποθήκευσης δωμάτιο καταλύματος στο οποίο διέμενε προσωρινά.

Απογευματινές ώρες της Παρασκευής (29 Αυγούστου 2025) ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση συνέλαβε 29χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία δισκία «XTC», τρεις μικροσυσκευασίες με ροζ κοκαΐνη και σύριγγα που περιείχε υδροβουτυρικό οξύ, τα οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 56χρονο.

Αφού εντοπίσθηκε ο 56χρονος, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο δωμάτιο διαμονής του όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 184 «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

163,2 γραμμάρια «MDMA»,

105,9 γραμμάρια κεταμίνης,

Μικροσυσκευασία ροζ κοκαΐνης,

513 ναρκωτικά δισκία «XTC»,

Ζυγαριά ακριβείας,

Πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών και σύνεργα χρήσης-καπνίσματος ναρκωτικών,

11.105 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ,

Κινητό τηλέφωνο.

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.