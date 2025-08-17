Μεγάλες ποσότητες φυσικής κόκας, όπως αποκαλούνται τα ναρκωτικά KHAT, εντόπισαν και κατέσχεσαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Τα ναρκωτικά ήρθαν στην Ελλάδα μέσω Ισραήλ με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, πρόκειται για συνολική ποσότητα μισού τόνου από την εν λόγω ψυχοτρόπο εξαρτησιογόνο ουσία. Προέρχεται από το φυτό Catha Edulis, το οποίο καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής, στη Νότια Αραβική Χερσόνησο και κατά μήκος της ανατολικής Αφρικανικής ακτής.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε τέσσερις φορτωτικές με εμπορεύματα δηλωμένα ως λευκά είδη – κουρτίνες, σεντόνια και υφάσματα -, διαμετακομιζόμενα από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ.

Δέματα με αποξηραμένα φύλλα

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου, εντόπισαν τα κρυμμένα δέματα με τα αποξηραμένα φύλλα του KHAT και κατέσχεσαν συνολική ποσότητα μισού τόνου.

Εκτιμάται ότι η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κυμαίνεται στο 1.500.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα εντοπισμού της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας (η προηγούμενη πάλι στο ΔΑΑ, 458 κιλά, στις 4.12.2014). Η τελευταία ήταν το 2022, στο ΔΑΑ, 34 κιλά.