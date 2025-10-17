Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Νέα στοιχεία προκύπτουν για υπόθεση του 44χρονου που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους, την Παρασκευή (17/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 44χρονος, εργαζόμενος ως τεχνικός σε νοσοκομείο και χθες είχε ζητήσει αναρρωτική άδεια. Σήμερα, Παρασκευή, ο 44χρονος φέρεται να είπε στην έγκυο σύζυγό του ότι θα πάει για δουλειά. Ωστόσο, ο ίδιος πήγε στο εστιατόριο του Πύργου Απόλλων και έπεσε στο κενό.

Είχε αγχωθεί

Ο διευθυντής του στο νοσοκομείο ανέφερε πως είχε αγχωθεί για την προαγωγή του. Ωστόσο, συγγενείς του έλεγαν ότι δεν γνώριζαν για αν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους.

Η αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία με στόχο να διαπιστωθούν οι λόγοι που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Σημειώνεται πως η σύζυγός του ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις κάμερες του καταστήματος, τις οποίες έλεγξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε πως ο 44χρονος καθόταν μόνος του δίπλα από ανοιχτό παράθυρο στον καναπέ και έπινε τον καφέ του. Για αρκετή ώρα είχε αφήσει το κινητό του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά ανέβηκε πάνω στον καναπέ, σκαρφάλωσε στα προστατευτικά σίδερα και έπεσε στο κενό.

Την ίδια στιγμή ο υπεύθυνος του καταστήματος που αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά τρέχει προς το μέρος του για να τον πιάσει, ωστόσο όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.