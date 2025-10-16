Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας, όπου μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αβοήθητη, περιμένοντας ιατρική βοήθεια που δεν έφτασε εγκαίρως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να έπεσε στο σπίτι της και να τραυματίστηκε σοβαρά. Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, ωστόσο το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας στη Λογγά δεν εφημέρευε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κληθεί μονάδα του ΕΚΑΒ από την Καλαμάτα.

Ήταν αργά όταν έφτασε το ασθενοφόρο

Το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 45 λεπτά αργότερα, όμως ήταν ήδη αργά. Η άτυχη γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Διαχρονικά, κάτοικοι και τοπικοί φορείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και αποτελεσματική λειτουργία των υγειονομικών δομών της περιοχής, πριν σημειωθούν κι άλλες τραγικές απώλειες.

H σχετική ανάρτηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κορώνης / Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Μαργιάννης