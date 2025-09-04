Αίγινα: Γυναίκα τραυματίστηκε αλλά δεν έβρισκαν οδηγό ασθενοφόρου – Μεταφέρθηκε με περιπολικό

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου και όπως κάθε χρόνο η ενορία της Μονής Αγίου Δημητρίου Μεγάρων πραγματοποίησε εκδρομή στην Αίγινα, ενόψει της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Όλα έβαιναν καλώς μέχρι που μία γυναίκα από το γκρουπ, σκόνταψε και έπεσε εντός του Ναού και χρειάστηκε ασθενοφόρο για την μεταφέρει στο κέντρο υγείας του νησιού.

Το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ με αποτέλεσμα ο ιερέας και συνοδός, να μετατρέψει το ράσο του σε αυτοσχέδιο φορείο και να μεταφέρουν τη γυναίκα στο περιπολικό που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο.

Το in, βρέθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Μεγάρων και συνομίλησε με τον ιερέα, ο οποίος επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας πως πράγματι το ασθενοφόρο καθυστέρησε, αλλά όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «ο καθένας το ίδιο θα έπραττε στη θέση μου.»

«Η ενορία μας του Αγίου Νεκταρίου κάθε χρόνο, πηγαίνει στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, την 3η Σεπτεμβρίου, ανήμερα της διακομιδής των λειψάνων του Αγίου. Φέτος πήγαμε δύο πούλμαν, περίπου 100 άτομα δηλαδή. Πήγαμε από την πάνω μεριά στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε, κατεβήκαμε στον κάτω Ναό, τον μεγάλο του Αγίου Νεκταρίου.

Την ώρα της Θείας λειτουργίας λοιπόν, η συγκεκριμένη ενορίτισσά μας, πήγε στα δεξιά να προσκυνήσει, εκεί υπήρχαν σκαλιά, κοίταξε κάπου αλλού, δεν είδε τα σκαλιά και έπεσε. Από την πτώση έσπασε το χέρι της και έμεινε πεσμένη στο δάπεδο της εκκλησίας. Αμέσως οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν το κέντρο υγείας και τους ενημέρωσαν ότι το ασθενοφόρο θα έρθει. Δεν ήρθε άμεσα όμως, υπήρξε μία καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών τουλάχιστον. Όμως κάποιοι από τους πιστούς εκεί που γνώρισαν μας ενημέρωσαν ότι δε θα έρθει καθώς δεν υπάρχει οδηγός. Εκεί ήταν το σημείο που αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να την αφήσουμε άλλο κάτω, καθώς έπρεπε να βγει και από τον Ναό για να αναπνεύσει καθαρό αέρα, αλλά και για να μπει στο περιπολικό. Εντωμεταξύ να σημειώσω, ότι η αστυνομία ήταν εκεί λόγω της εορτής γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, επρόκειτο να γίνει λιτανεία πέριξ του Ναού. Εγώ τυγχάνει να είμαι νοσηλευτής με μετεκπαίδευση στην καρδιολογία και τις εντατικές θεραπείες. Έβγαλα το ράσο μου και με τη βοήθεια των υπόλοιπων ενοριτών, δημιουργήσαμε ένα αυτοσχέδιο φορείο, βάζοντάς το κάτω από την τραυματία, και με αυτόν τον τρόπο τελικά κατορθώσαμε και τη σηκώσαμε και τη μεταφέραμε στο περιπολικό. Από εκεί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε κάταγμα. Της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με δελφίνι στον Πειραιά και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Από όσο γνωρίζω θα πραγματοποιηθεί χειρουργείο άμεσα στο χέρι της. Υπήρξε ακόμη μία κυρία – όχι από το δικό μας γκρουπ – η οποία επίσης δεν αισθάνθηκε καλά, και μεταφέρθηκε και εκείνη με το περιπολικό.»