Αίγινα: Έλειπαν με άδεια δύο από τους τρεις οδηγούς ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας – Τι λέει ο υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ

Τα παλιά και εμφανώς ταλαιπωρημένα ασθενοφόρα που καταγράφει η κάμερα έξω από το Κέντρο Υγείας Αίγινας θα θυμίζουν πάντα την τραγωδία με την απώλεια μιας γυναίκας που περίμενε στην παραλία ασθενοφόρο, αλλά εις μάτην.

Η απόγνωση μεγάλη στην οικογένεια. Η γυναίκα δεν είχε όλες τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχει για να κρατηθεί στην ζωή. Ήταν σε άδεια οι οδηγοί, θα γράψει το newsit.

Σύμφωνα με τον ναυαγοσώστη που ήταν μαζί της ώσπου ξεψύχησε, η γυναίκα ήταν ζωντανή και είχε επαφή, με τα μάτια τουλάχιστον, τα πρώτα λεπτά.

Στο Live News η κόρη της 79χρονης

Η κόρη της 79χρονης, μιλώντας στο Live News, λένε πως ακόμα δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον θάνατο της γυναίκας.

«Αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης πολλές πληροφορίες, εμείς γνωρίζουμε τα λιγότερα από όλους. Περιμένουμε τις τοξικολογικές, ο θάνατος της έχει καταγραφεί ως πνιγμός. Έτυχε και πέθανε όταν ήταν στο νερό. Αν ήμασταν στο σπίτι μας δεν θα ερχόταν κανείς, τουλάχιστον εκεί είχε μια ευκαιρία, την επανέφεραν μία φορά. Έπαθε μία δεύτερη ανακοπή και αυτό ήταν όλο. Προσπάθησαν πολλή ώρα να την επαναφέρουν.

»Αυτή τη στιγμή θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Στην τελική ποιος φταίει; Είναι 3 οδηγοί όλο το καλοκαίρι να καλύψουν όλα τα 24ώρα. Φταίνε οι άνθρωποι; Και αν τους έδωσαν ρεπό ή άδεια, ποιος φταίει; Είναι μόνο η Αίγινα; Στα άλλα νησιά τι συμβαίνει; Σε αυτή την χώρα έτσι πάμε, μέχρι να γίνει το κακό».

Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού, αυτόπτες της τραγωδίας θα υπογραμμίσουν το σημαντικό που μένει, και αυτό δεν είναι αν η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει ή αν ήταν στη ζωή όσο οι ναυαγοσώστες και διερχόμενοι γιατροί έδιναν τις πρώτες βοήθειες.

Το μείζον είναι αν ένας άνθρωπος δίπλα στην Αθήνα, στην Αίγινα, είναι δυνατόν να στερείται το 2025 ασθενοφόρο.

Γιατί δεν καλύπτονται οι κενές θέσεις;

«Κανείς δεν θέλει να πάει στην Αίγινα για οδηγός», έτσι λένε από το υπουργείο που σημειώνουν πως θέσεις προκηρύσσονται, αλλά υποψήφιοι δεν φαίνονται.

Ο λόγος είναι μάλλον απλός. Σε αναζήτηση σε δημοφιλή πλατφόρμα το φτηνότερο νοίκι είναι στα 350 – 400 ευρώ, μισός μισθός δηλαδή, χώρια που κάποια σπίτια είναι μόνο για εκπαιδευτικούς, με προφανή λόγο να αδειάζουν το καλοκαίρι για να τα νοικιάζουν σε τουρίστες.

Την ίδια ώρα, όπως διαπιστώνεται, το πρόβλημα ήταν γνωστό καθώς οι ερωτήσεις στη Βουλή έπεφταν «βροχή». Στις 18 Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά αν θα ενισχυθούν τα ασθενοφόρα, στις 22 Ιουλίου η Ελληνική Λύση ρωτά:

«Υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών σε οδηγούς ασθενοφόρων ώστε να εξασφαλιστεί η 24ωρη λειτουργία;».

Στις 24 Ιουλίου ερώτηση του ΚΚΕ αναφέρει «επισκέπτες που έτυχε να χρειαστούν ασθενοφόρο να πληροφορούνται πως δεν υπάρχει διαθέσιμο, λόγω έλλειψης οδηγών».

«Να πάρουν ρεπό σε άλλη περίοδο από το καλοκαίρι οι οδηγοί»

Ο Χρήστος Ροϊλός, υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ, μιλώντας στο Live News, λέει πως η κατάσταση στα νησιά έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι στο σημείο που θα ήθελαν.

«Έχουμε τρεις οδηγούς ασθενοφόρου στην στο νησί της Αίγινας. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε και τελείως ξεκρέμαστοι. Εδώ υπάρχουν δύο λάθη που έχουν συμβεί και ελέγχονται από τη Δευτέρα το πρωί που μετά από εντολή του υπουργού Υγείας διέταξα ένορκη διοικητική εξέταση. Το ένα λάθος είναι διοικητικό. Πώς βγήκαν οι βάρδιες, πώς έγιναν τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρχουν κάλυπτες βάρδιες, χωρίς καν έναν οδηγό, on-call, δηλαδή στο σπίτι του να είναι σε ετοιμότητα αν προκύψει κάτι.

»Το δεύτερο είναι ηθικό. Δεν είναι δυνατόν όταν είσαι υγειονομικός σε μια κρίσιμη θέση, όπως είναι ένας νοσηλευτής, ένας γιατρός, ένας οδηγός ασθενοφόρου, στα νησιά, να μην σηκώνεις το τηλέφωνο ή να παίρνεις ρεπό τον Αύγουστο. Στη Φολέγανδρο έχουμε έναν οδηγό, στη Σίφνο έχουμε δύο οδηγούς, πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό. Όλοι οι εργαζόμενοι υγειονομικοί το καλοκαίρι υποφέρουν στα νησιά. Αλλά μπορούν να πάρουν τα ρεπό τους σε μια περίοδο που δεν είναι τόσο κρίσιμη. Εγώ έχω υπογράψει ογδόντα μετακινήσεις γιατρών σε νησιά για την καλοκαιρινή περίοδο».

Μέσα λοιπόν στο καλοκαίρι η πραγματικότητα είναι πως ένα τουριστικό νησί έμεινε στο έλεος του Θεού και των όποιων ανθρώπινων αντοχών των οδηγών, καθώς και στο έλεος της κινητής τηλεφωνίας αφού έχουν πει στο υπάρχον προσωπικό να είναι πάντα με ανοιχτό το κινητό για έκτακτες περιπτώσεις μόνο που αυτή την φορά η διακομιδή περίμενε στο ακουστικό της με τραγικά αποτελέσματα.

Το πάθημα δεν έγινε μάθημα

Και ποιος δεν θυμάται τι έγινε ημέρες σαν και τώρα στην σκιά της περσινής ΔΕΘ.

«Με θαλάσσιο ταξί μεταφέρθηκε τραυματίας τροχαίου στην Αίγινα καθώς το μοναδικό πλωτό ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στη ΔΕΘ. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έγινε ένα σοβαρό τροχαίο στην Αίγινα όπου τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος τελικά μεταφέρθηκε στην Αθήνα με θαλάσσιο ταξί, προκειμένου να γίνει η διακομιδή του στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και κατέληξε», αναφέρει δημοσίευμα του in.gr.

Είχαν δηλαδή πάρει το ρίσκο πριν ένα χρόνο να αφήσουν χωρίς πλωτό ασθενοφόρο το νησί για να γίνει το ασθενοφόρο έκθεμα για φωτογραφίες.