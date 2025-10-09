Στο οδόστρωμα κατέληξε… φορείο με γυναίκα ασθενή στην Αλεξανδρούπολη, όταν άνοιξε η πίσω πόρτα του ασθενοφόρου που την είχε παραλάβει από νοσοκομείο της περιοχής για να την μεταφέρει στο σπίτι της.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή εκλήθη να παραλάβει την ηλικιωμένη καθώς δεν ήταν δυνατή η μεταφορά της με τα αυτοκίνητα των συγγενών της.

Το ασθενοφόρο σταμάτησε κάποια στιγμή σε φανάρι αλλά όταν αυτό άναψε πράσινο και ξεκίνησε πάλι, το φορείο – άγνωστο πώς – γλίστρησε από το όχημα και έπεσε στον δρόμο, ίσως επειδή η πόρτα δεν ήταν καλά ασφαλισμένη. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν χειρότερα καθώς κανένα όχημα δεν ακολουθούσε.

«Αν δεν ήταν ασθενοφόρο δεν θα γινόταν καν θέμα» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων

Αλεξανδρούπολη: «Η ασθενής δεν κατάλαβε τίποτα»

Την ηλικιωμένη παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε με ασφάλεια στο σπίτι της. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του ιδιοκτήτη της εταιρείας στην οποία ανήκει το ασθενοφόρο, ο οποίος μιλώντας στο Mega όχι μόνο δεν απολογήθηκε για το συμβάν, αλλά το θεώρησε «μη σημαντικό».

«Δεν συνέβη τίποτα σημαντικό, αν δεν ήταν ασθενοφόρο δεν θα γινόταν καν θέμα. Να σκεφτείτε η ασθενής δεν κατάλαβε τίποτα. Η πόρτα άνοιξε όταν το ασθενοφόρο ξεκίνησε να κινείται, αφού είχε σταματήσει σε φανάρι» δήλωσε ο ίδιος.

Και πρόσθεσε: «Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 7 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς συνέβη, θα γίνει τεχνικός έλεγχος στο όχημα. Η ασθενής ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα. Αμέσως καλέσανε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σπίτι της. Δεν θέλω να υποτιμήσω το συμβάν αλλά δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο».