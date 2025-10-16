Κυκλοφοριακή κόλαση στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μετ’ εμποδίων από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης και σε μήκος 17 χιλιομέτρων λόγω ακινητοποιημένου τουριστικού λεωφορείου στον κλάδο εξόδου προς Γλυφάδα.

Η αρχή για την ταλαιπωρία των οδηγών, έγινε λίγο πριν τις 7 π.μ. όταν τουριστικό λεωφορείο «έμεινε» στη δεξιά λωρίδα στην έξοδο προς παραλιακή. Λίγη ώρα αργότερα κι ενώ ήδη παρατηρούνταν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα, δεύτερο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο (αυτή τη φορά στο ύψος της Λαχαναγοράς στου Ρέντη) ήρθε να επιδεινώσει την κατάσταση.

Επιπλέον σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων, στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αντίστοιχα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Κηφισό ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα στη Λ. Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 16, 2025

Προβλήματα υπάρχουν και στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Καλλιρρόης – Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Σοφίας λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στο ύψος της Αμερικανικής Πρεσβείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στις λεωφόρους Αθηνών, Σχιστού και Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα Κηφισίας ανά τμήματα, στην κάθοδο Μεσογείων στον Χολαργό.