newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 14:34
Ξεκίνησε η πληρωμή των αγροτών ύψους 153 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
O θάνατος του Πούτιν – Θα συμβεί στη Ρωσία ότι και στην ταινία;
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 13:58

O θάνατος του Πούτιν – Θα συμβεί στη Ρωσία ότι και στην ταινία;

Η στρατηγική σταθερότητα του ευρωπαϊκού μέλλοντος εξαρτάται από το να αντιμετωπιστεί ο θάνατος του Πούτιν ως συγκεκριμένη πρόκληση πολιτικής αμαφέρει η RAND

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Στην κωμωδία «Ο Θάνατος του Στάλιν», οι πιθανοί διάδοχοι του αποθανόντος βίαιου σοβιετικού ηγέτη ανταγωνίζονται σε ένα χαοτικό σάλτο προς την εξουσία. Σε αντίθεση με την ταινία όμως, το ενδεχόμενο αυτό, αν συμβεί στη σύγχρονη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν προσφέρεται καθόλου για γέλια, σύμφωνα με ειδικούς στη Δύση.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1989 συνοδεύτηκε από εσωτερικά συνταρακτικά γεγονότα, περιφερειακές αρπαγές εξουσίας, αγώνας δρόμου για τον έλεγχο στρατηγικών τομέων της οικονομίας και έναν Γκορμπατσόφ να εγκαταλείπει τη Μόσχα ενώ οι εξελίξεις έτρεχαν.

Λίγες δεκαετίες πριν, μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν το 1953, η ηγεσία που τον διαδέχτηκε δεν αναδείχτηκε ήπια και θεσμικά αλλά από δολοπολοκίες, ακόμα, και εκτελέσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με αναλυτές της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης RAND, η ταινία «Ο Θάνατος του Στάλιν» (1917) που ήταν παρωδία εκείνης της περιόδου μπορεί να είναι εξίσου διδακτική όσο οτιδήποτε έχει να προσφέρει η Κρεμλινολογία σήμερα δεδομένου ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι και αυτός… θνητός.

«Ο Πούτιν μπορεί να ελέγχει τα πάντα τώρα, αλλά η λογική της κάθετης δομής σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτε τη στιγμή που θα πεθάνει» αναφέρουν οι ειδικοί στην ανάλυσή τους.

Που στηρίζουν όμως μια τέτοια θέση;

Καθώς ο Πούτιν γερνά, είναι απολύτως φυσικό να προσκολλάται στους αφοσιωμένους γύρω του. Αλλά για τους ειδικούς, η αφοσίωση υπερισχύει των ικανοτήτων τους, όπως φάνηκε με τον Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος τα θαλάσσωσε με την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αλλά ο Πούτιν τον διόρισε επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πούτιν έχει φέρει ολοένα και πιο κοντά του τους πιστούς, όπως στην την κυβέρνηση (Μιχαήλ Μισούστιν ή Μαράτ Χουσνούλιν), τις υπηρεσίες ασφαλείας (Σεργκέι Ναρίσκιν), το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα (Αντρέι Μπελουόσοφ ή Σεργκέι Τσεμέζοφ) κτλ.

Προετοιμαστείτε από τώρα

Ωστόσο, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι η αφοσίωση αυτών των ανδρών θα πρέπει να εγείρει ερωτήματα για τις προοπτικές τους στη διαδοχή.

Το ρωσικό καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης λειτουργεί δένοντας τη μοίρα της ελίτ αποκλειστικά με τον ηγέτη αναφέρουν οι ειδικοί: όταν εκείνος πεθάνει, σχεδόν σίγουρα θα αισθανθούν ευάλωτοι και, πράγματι, ελάχιστα είναι γνωστά για το πώς θα συμπεριφέρονταν σε ένα σενάριο μετάβασης. Λόγω της ταύτισής τους με το προηγούμενο καθεστώς, σίγουρα θα χρειαστεί να προστατευθούν άμεσα.

Εξάλλου, η ιστορία υποδηλώνει ότι η μετάβαση μπορεί να επιφυλάξει εκπλήξεις, δεδομένου ότι λίγοι ειδικοί για το Κρεμλίνο προέβλεψαν ότι ο Πούτιν θα επιλεγόταν από τον Γέλτσιν το 1999 ή, επί τούτου, ότι ο Μεντβέντεφ θα τον αντικαθιστούσε το 2008.

Έτσι, η ανάλυση παροτρύνει τους δυτικές ηγέτες να προετοιμάζονται από τώρα για να χειριστούν μια μετάβαση που, λόγω της δομής διακυβέρνησης και της πολιτικής κουλτούρας της Ρωσίας, θα μπορούσε να είναι απρόβλεπτη, μακρόσυρτη και βίαιη.

Η ανησυχία, συνεχίζει η ανάλυση, εντείνεται από τη στιγμή που πρέπει να διασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών όπλων στον κόσμο θα παραμείνει σε ασφαλή χέρια.

Πράγματι, η μετάβαση θα είναι στρατηγικά κρίσιμη, δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και του ενδιαφέροντος της Κίνας για την έκβαση.

Οι αλλαγές στο Κρεμλίνο θα έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο σε άλλες περιοχές, π.χ. επηρεάζοντας τη σταθερότητα του καθεστώτος στη Λευκορωσία ή τη μοίρα φιλορωσικών στοιχείων στον Καύκασο, την Κεντρική Ασία, την Αφρική και αλλού.

Οι τρόποι προετοιμασίας

Για μια τέτοια προετοιμασία απαιτείται συγκεκριμένος σχεδιασμός, σύμφωνα με τους ίδιους.

Το πρώτο βήμα είναι η ενσωμάτωση του σεναριακού σχεδιασμού και των «πολεμικών παιγνίων» στη θεσμική σκέψη της Δύσης για το ζήτημα. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ πρέπει να διεξάγουν τακτικές κοινές ασκήσεις επί χάρτου για να ελέγχουν παραδοχές και να κάνουν πρόβες αντιδράσεων—διπλωματικών, πληροφοριακών, στρατιωτικών και οικονομικών.

Τα σενάρια πρέπει να κυμαίνονται από αιφνίδια αστάθεια στη Μόσχα, έως εσωτερικές αντιπαλότητες που εκτρέπονται σε βία, μέχρι μια πιο διαχειριζόμενη διαδοχή. Οι σχεδιαστές πρέπει να εξετάσουν όχι μόνο τη διοίκηση και τον έλεγχο των πυρηνικών, αλλά και το ενδεχόμενο περιφερειακής αναταραχής, ευκαιριακών κινήσεων ή μεταβολών στην ευθυγράμμιση της Ρωσίας με την Κίνα. Πρέπει επίσης να δοκιμάσουν πώς ενδεχόμενες αντιδράσεις μπορεί να ερμηνευθούν από διάφορα ρωσικά στελέχη και τον γενικό πληθυσμό.

Δεύτερον, οι δυτικές κυβερνήσεις χρειάζεται να βελτιώσουν τις πληροφορίες τους για τις ρωσικές ελίτ. Η διαδοχή δεν θα κριθεί δημόσια, αλλά εντός αδιαφανών πελατειακών δικτύων. Η χαρτογράφηση αυτών των δικτύων, η παρακολούθηση των περιουσιακών τους στοιχείων και η κατανόηση των ανταγωνισμών τους θα είναι ουσιώδη για την πρόβλεψη πιθανών διεκδικητών. Τα δυτικά κράτη πρέπει να επενδύσουν σε βαθύτερη δεξαμενή τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας διπλωμάτες, ακαδημαϊκούς και Ρώσους αποσκιρτήσαντες για να προσφέρουν εικόνα για τη δυναμική του εσωτερικού κύκλου.

Κάντε σενάρια

Τρίτον, δεδομένου ότι μια μετάβαση ηγεσίας μπορεί να δελεάσει τη Μόσχα να εξωτερικεύσει την αστάθειά της, η Δύση, αναφέρεται στην ανάλυση, πρέπει να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, επιταχύνοντας την υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό του ουκρανικού στρατού και το κλείσιμο των παραθύρων στην εφαρμογή των κυρώσεων στη Ρωσία.

Τέταρτον, θα είναι ζωτικής σημασίας η προετοιμασία για την ένταση της μάχης της πληροφόρησης. Ένας αγώνας διαδοχής θα γεννήσει σύγχυση, φήμες και ανταγωνιστικά αφηγήματα που θα στοχεύουν τόσο τη ρωσική κοινωνία όσο και τα διεθνή ακροατήρια. Η εκ των προτέρων διαμόρφωση αξιόπιστης και συνεκτικής στρατηγικής μηνυμάτων (για τη λογοδοσία στον πόλεμο, για πιθανές οδούς αποκλιμάκωσης και για την ενότητα της δυτικής συμμαχίας) θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος στις κρίσιμες πρώτες ώρες και ημέρες.

Τέλος, οι ειδικοί προτρέπουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δούν τον θάνατο του Πούτιν ως ευκαιρία. Η μετάβαση θα μπορούσε να είναι ομαλή ή ακόμη και να αναδείξει έναν φαινομενικό μεταρρυθμιστή. Μπορεί να αφήσει τη Ρωσία ανοικτή σε κάποιον βαθμό αλλαγής.

Γι αυτό και προτείνουν στη Δύση να φτιάξει από τώρα συμπληρωματικές μεθόδους στρατηγικού σχεδιασμού για «να προπονηθεί» σε διαφορετικά μέλλοντα και να ξέρει τι να κάνει από σήμερα πχ (back-casting, assumptions-based planning). Η στρατηγική σταθερότητα του ευρωπαϊκού μέλλοντος εξαρτάται από το να αντιμετωπιστεί η θνητότητα του Πούτιν ως συγκεκριμένη πρόκληση πολιτικής για την οποία πρέπει να αρχίσουν τώρα οι προετοιμασίες.

Μήπως, όπως, η ανάλυση της RAND προσφέρει μια συνταγή κλιμάκωσης που περισσότερο θα συσπειρώσει το περιβάλλον του Πούτιν, παρά θα το διαχειριστεί προς όφελος της Δύσης;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Έρευνα Lancet 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 40% και 54% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη που εμμέσως επιβάλλει στον εργαζόμενο 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο