Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν λέει πως η Μόσχα κατέλαβε σχεδόν 5.000 τ.χλμ. στην Ουκρανία από την αρχή του έτους
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 00:45

Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν λέει πως η Μόσχα κατέλαβε σχεδόν 5.000 τ.χλμ. στην Ουκρανία από την αρχή του έτους

«Φέτος, έχουμε απελευθερώσει έκταση σχεδόν 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων - 4.900 τ.χλμ. - και 212 κοινότητες» είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν από τη Ρωσία

Από την αρχή του έτους, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση του με στρατιωτικούς αξιωματούχους στη Ρωσία. Ο ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα διατηρεί την στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων στα πεδία των μαχών.

Το Κίεβο επιχειρεί να πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τις ισορροπίες, συμπλήρωσε ο Πούτιν.

«Επί του παρόντος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν πλήρως την στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κρεμλίνο, που μετέφερε το ΑΠΕ.

«Φέτος, έχουμε απελευθερώσει έκταση σχεδόν 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων – 4.900 τ.χλμ. – και 212 κοινότητες», είπε ο ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις «υποχωρούν» στα μέτωπα των μαχών.

H Ρωσία ανακοίνωση την κατάληψη ακόμα δύο χωριών

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη άλλων δύο χωριών, ενώ ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ ανέφερε ότι ρωσικά στρατεύματα προωθούνται προς τις πόλεις Σίβερσκ και Κοστιαντίνιφκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, εκδιώκουν τις ουκρανικές δυνάμεις από την πόλη Κουπιάνσκ (βορειοανατολικά) και συνεχίζουν την προέλασή τους σε Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιότερα).

Συμπλήρωσε επίσης ότι προχωρούν στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αυτοί που είχαν τεθεί όταν ξεκίνησε η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» τον Φεβρουάριο του 2022, αναφερόμενος ξανά σε «αποναζιστικοποίηση» και «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας.

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
