newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έρχονται μέτρα για τα Airbnb από την ΕΕ – Τι θα προβλέπουν
Ελλάδα 15 Οκτωβρίου 2025 | 20:03

Έρχονται μέτρα για τα Airbnb από την ΕΕ – Τι θα προβλέπουν

Ο αρμόδιος επίτροπος δήλωσε ότι ήρθε η ώρα οι Βρυξέλλες να λάβουν σοβαρά υπόψη τη στέγαση – Στο επίκεντρο οι βραχυχρόνιες μισθώσεις όπως η Airbnb

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Spotlight

Κανόνες για την αντιμετώπιση του «τεράστιου προβλήματος» των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων μέσω πλατφορμών, όπως η Airbnb και η Booking.com, καταρτίζει η Κομισιόν, στην προσπάθεια της συνολικής αντιμετώπισης της έλλειψης προσιτής στέγης στην ΕΕ.

Την ανακοίνωση έκανε ο Dan Jørgensen, ο πρώτος επίτροπος Στέγασης που διόρισε η Κομισιόν, γεγονός ενδεικτικό της μεγάλης έκτασης που έχει πάρει το πρόβλημα στην ΕΕ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι βραχυπρόθεσμες κατοικίες, που ενοικιάζονται μέσω Airbnb και άλλων ιστοσελίδων, έχουν γνωρίσει άνθηση σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει αιτία για δυσθεώρητες αυξήσεις στα ενοίκια, αναγκαστική απομάκρυνση ντόπιων από τα ιστορικά κέντρα και μετατροπή των οικιστικών συνοικιών σε τουριστικές ζώνες.

«Ευθύνη των Βρυξελλών»

Κάνοντας λόγο για «κοινωνική κρίση, ο αρμόδιος επίτροπος δήλωσε ότι ήρθε η ώρα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Βρυξελλών να λάβουν σοβαρά υπόψη τη στέγαση, σε διαφορετική περίπτωση δίνουν τροφή στους αντιευρωπαϊκούς λαϊκιστές, οι οποίοι, όπως είπε, δεν έχουν τις απαντήσεις για την έλλειψη προσιτών κατοικιών.

«Αν εμείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το πρόβλημα και δεν αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για κοινωνικό πρόβλημα που χρειάζεται δράση, τότε οι αντιευρωπαϊκοί λαϊκιστές θα κερδίσουν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Βρυξέλλες μέχρι στιγμής «δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν» σε ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της στεγαστικής κρίσης.

Ο Jørgensen, Δανός Σοσιαλδημοκράτης, έχει αναλάβει την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου προσιτής στέγασης της ΕΕ, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσίευση είχε επισπευσθεί από το 2026, επικαλούμενος τον επείγοντα χαρακτήρα της «κοινωνικής κρίσης».

Οι Βρυξέλλες παραδοσιακά απέχουν από την πολιτική στέγασης, αλλά ο Jørgensen επέμεινε ότι είναι θέμα το οποίο αφορά την ΕΕ: «Το επερχόμενο σχέδιο στέγασης θα καλύψει τομείς όπου είναι πράγματι πολύ σαφές ότι [η στέγαση] αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα την οποία δεν έχουμε φέρει εις πέρας μέχρι στιγμής. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, όπου χρειαζόμαστε περισσότερους ευρωπαϊκούς κανόνες», είπε.

Εκτόξευση τιμών στα ακίνητα

Οι ανησυχίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις έχουν προκύψει στο πλαίσιο μιας γενικής αύξησης των ενοικίων και των στεγαστικών δανείων.

Μεταξύ 2010 και 2023, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 48% και τα ενοίκια κατά 22% σε μια εποχή που ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 36%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που επικαλείται ο Guardian.

Ενδεικτικά, κατά την ίδια περίοδο, τα ενοίκια στην Εσθονία αυξήθηκαν κατά 211%, στη Λιθουανία κατά 169% και στην Ιρλανδία κατά 98%.

Μέχρι το 2023, σχεδόν το 9% του πληθυσμού της ΕΕ δαπάνησε το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός του για κατοικίες, συμπεριλαμβανομένου του 29% του πληθυσμού στην Ελλάδα, του 15% στη Δανία και του 13% στη Γερμανία.

Τι εξετάζει η επιτροπή

Ο Jørgensen, δήλωσε ότι το σχέδιο προσιτής στέγασης της ΕΕ θα αντιμετωπίσει την «χρηματιστηριοποίηση» της στέγασης, επειδή «είναι σαφές ότι όταν η στέγαση γίνεται εμπόρευμα, κάτι που χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία χωρίς να χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη κοινωνία, τότε φυσικά αυτό ενδεχομένως προκαλεί προβλήματα». Αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες πολιτικής, αλλά είπε ότι η επιτροπή μελετά πώς τα κράτη μέλη έχουν επιδιώξει να εξαλείψουν ή να μειώσουν αυτό το πρόβλημα, όπως οι απαιτήσεις για τους κατασκευαστές να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους ένα ποσοστό προσιτών κατοικιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάζει επίσης πώς να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των ενοικιαστών, καθώς και να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις να επιδοτούν ή να παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε εταιρείες στέγασης.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν τη στέγαση στη σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα, όπου θα εκθέσουν τις απόψεις τους για την επερχόμενη στρατηγική.

Οι διπλωμάτες έχουν καλωσορίσει επιφυλακτικά τις συνομιλίες, αλλά τόνισαν ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή οπτική γωνία πρέπει να λάβει υπόψη τις διακυμάνσεις στις αγορές κατοικίας στα 27 κράτη μέλη.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Economy
Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 15.10.25

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς

Οι δύο νεαροί από φίλοι πλέον αλληλοκατηγορούνται για το έγκλημα στο κάμπινγκ - Συγκλονισμένοι δηλώνουν όσοι γνωρίζουν τους 22χρονους στην Καλλιθέα όπου έμεναν

Σύνταξη
Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες – Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου
Ελλάδα 15.10.25

Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες - Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου

Η δημοσίευση των διαθηκών περνά σε νέα εποχή  με την πλατφόρμα να  λειτουργεί υπό την εποπτεία  του  Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κοζάνη: Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ
Καταπέλτης η εισαγγελέας 15.10.25

Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Δήλωσε αμετανόητος

Θυμό για την κρατική βία επικαλέστηκε ο δράστης για την επίθεση με τσεκούρι το 2020 μέσα στην Εφορία, με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες - «Δεν μετανιώνω» δήλωσε μέσα στο δικαστήριο

Σύνταξη
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Νοσοκομείο Αττικόν: Ξύλο και χημικά στους υγειονομικούς που διαμαρτύρονταν κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη
Ελλάδα 15.10.25

Ξύλο και χημικά στους υγειονομικούς του «Αττικόν» που διαμαρτύρονταν κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη - Γεωργιάδη

Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στο «Αττικόν» με τα ΜΑΤ να προσπαθούν να διαλύσουν τη συγκέντρωση υγειονομικών που ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση του νοσοκομείου στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία
Κόσμος 15.10.25

Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Το CNN επιβεβαίωσε πως ένα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αφορούσε επιβαίνοντες από την Κολομβία, δικαιώνοντας έτσι τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
Παράνομοι εποικισμοί 15.10.25

Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 βίαιες επιθέσεις από παράνομους εποίκους στην Δυτική Όχθη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
Κόσμος 15.10.25

«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί, καθώς η αρχική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης έχει προκαλέσει ευρύτερες διαμαρτυρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)
Κληρονομιά 15.10.25

Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Η εγγονή της Vivienne Westwood, Cora Corré, ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το αρχείο της σχεδιάστριας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια 'επιθετική' κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιασδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 15.10.25

Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Η ανανέωση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιπάλων ηγετών αναγκάζει μαζική έξοδο πέρα από τα σύνορα του Νοτίου Σουδάν, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση του πολέμου

Σύνταξη
«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»
«Μείζονα θεσμική κρίση» 15.10.25

«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική, ήταν το πρώτο «καρφί» στην ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές
Κόσμος 15.10.25

«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές

Από ακυρωμένα ηλιακά έργα μέχρι αύξηση της ρύπανσης – πώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλεί τους κλιματικούς στόχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming

Από το 2027 η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης περνά σε νέο μοντέλο μετάδοσης, με παγκόσμιο πακέτο streaming, νέο αγωνιστικό ημερολόγιο και φαντασμαγορική τελετή έναρξης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες
Κούρσα εξοπλισμών 15.10.25

Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος της Ευρώπης - Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες που γεννά

Η πρόταση, η οποία εκπονήθηκε από την Κομισιόν, εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ, προβλέπει πλήρη αναθεώρηση του στρατιωτικού σχεδιασμού και των προμηθειών της ΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο