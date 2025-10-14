Νέοι αυστηροί όροι για τα Airbnb ήρθαν την 1η Οκτωβρίου αφού τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι έλεγχοι για Airbnb

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού δημοσιεύτηκε το Φύλλο Ελέγχου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που περιλαμβάνει όλους τους νέους κανόνες.

Τα κλιμάκια καλούνται να το συμπληρώσουν και να επισημάνουν τα σημεία που δεν υπάρχει συμμόρφωση, όπως και τις παρατηρήσεις τους.

Δείτε ΕΔΩ το φύλλο ελέγχου ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης

Τα πεδία που καλούνται να συμπληρώσουν οι ελεγκτές είναι:

-Δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο, έχει προηγηθεί ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο προς τον διαχειριστή του ακινήτου (ναι ή όχι και παρατηρήσεις).

-Το ακίνητο αποτελεί χώρο κύριας χρήσης βάσει της οικοδομικής του άδειας.

-Το ακίνητο διαθέτει φυσικό φωτισμό από εξωτερικούς τοίχους ή την οροφή κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια, που προέρχεται από κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 10% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

-Το ακίνητο διαθέτει φυσικό αερισμό από εξωτερικούς τοίχους ή την οροφή κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια, που προέρχεται από κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 05% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

-Τα κουφώματα βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο, είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου, είτε σε πλευρά ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου, που είναι ανοιχτή σ’ έναν από τους χώρους αυτούς.

-Το ακίνητο διαθέτει κλιματισμό. Κλιματισμός απαιτείται κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια του ακινήτου από κλιματιστικό ψύξης – θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει αθόρυβη και αυτοματοποιημένη λειτουργία. Στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν επιτρέπεται στις όψεις του κτιρίου η τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών, είναι αποδεκτή η χρήση φορητών κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης. Το κλιματιστικό ψύξης – θέρμανσης δεν είναι υποχρεωτικό για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 600μ. και άνω.

-Έχει συναφθεί από τον ιδιοκτήτη και βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για ζημιές ή ατυχήματα, με νομίμως αδειοδοτημένη ασφαλιστική εταιρεία.

-Το ακίνητο διαθέτει σε ισχύ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, στην οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό.

-Υπάρχει ένας φορητός πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, τουλάχιστον έξι κιλών ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

-Υπάρχουν αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού στην οροφή, που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα τ.μ. της επιφάνειας των υπνοδωματίων και της κουζίνας.

-Υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας σε όλες τις εξόδους του ακινήτου καθώς και σημάνσεις διαφυγής.

-Το ακίνητο διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης.

-Υπάρχει Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.

-Υπάρχει κατάλογος με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.