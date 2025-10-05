newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Οκτωβρίου 2025 | 18:53

Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Πρόσθετες παρεμβάσεις προκειμένου στη βραχυχρόνια μίσθωση με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως είπε συγκεκριμένα ο υπουργός, «στη βραχυχρόνια μίσθωση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις» και ξεκαθάρισε ότι «δεν θέλουμε να “δαιμονοποιήσουμε” έναν κλάδο που δίνει σημαντικά έσοδα στη χώρα», ωστόσο, πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική αξιοποίηση και στη δυνατότητα των πολιτών να έχουν προσιτή στέγη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέρα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί και την επέκταση μέσα στο 2026 της απαγόρευσης διάθεσης νέων κατοικιών σε τρία διαμερίσματα της Αττικής, «οι έκτακτες συνθήκες στο στεγαστικό μας αναγκάζουν να εξετάζουμε πρόσθετες παρεμβάσεις». Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πάντως, μέχρι στιγμής, όπως διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Real News, «δεν έχουμε λάβει ακόμη αποφάσεις, αλλά είναι σαφές ότι, αν χρειαστεί, θα κινηθούμε αποφασιστικά για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών».

Το νέο πλαίσιο

Ήδη από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η ισχύς του νόμου 5170/2025 ο οποίος θεσπίζει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες: Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα καθώς και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας, να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής και να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ελέγχους συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ καθώς επίσης κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ήδη το υπουργείο Τουρισμού μέσω της ΑΑΔΕ έχει αποστείλει ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλους τους εγγεγραμμένους διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Αριθμό Μητρώο Ακινήτου (ΑΜΑ) ενώ έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, η οποία επεξηγεί τις προδιαγραφές και η οποία ομοίως θα αποσταλεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ΑΑΔΕ.

Λόγω του αυστηρού πλαισίου που ενεργοποιήθηκε, εκτός αγοράς εκτιμάται ότι τίθεται άμεσα το 5%-10% των καταλυμάτων.

Πηγή: ot.gr

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτικά στοιχεία
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
Για τον Daniel 05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
Το εργασιακό νομοσχέδιο του μεσονυχτίου: Κατατέθηκε βράδυ με επουσιώδεις αλλαγές
Υπουργείο Εργασίας 05.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο του μεσονυχτίου: Κατατέθηκε βράδυ με επουσιώδεις αλλαγές

Σε νεκρό χρόνο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατατέθηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο. Συζητείται Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Προσχηματικές και δευτερεύουσες οι ελάχιστες αλλαγές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ – Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες
Πρωτογενής τομέας 05.10.25

Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ προς αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες

Κίνδυνοι λόγω ευλογιάς των προβάτων και καθυστερήσεων στις πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρίσιμες οι πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου - «Σε έναν μήνα, οι αγρότες θα είναι στα κάγκελα» λένε επαγγελματίες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;
Κινητικότητα 05.10.25

Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;

Μετατόπιση ή κίνηση ελιγμού; Η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν καθώς η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι επιβαρυμένη.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 1-0: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 1-0: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Σύνταξη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο – Αναμένεται η Εθνοφρουρά
Κόσμος 05.10.25

«Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο - Αναμένεται η Εθνοφρουρά

Για τραγική κατάσταση στο Σικάγο κάνει λόγο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με την απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς να έχει ληφθεί και για αυτή την πόλη

Σύνταξη
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 από νωρίς στο Περιστέρι, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2 αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. «Φωνάζουν» για αποβολή του Πιερό οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου, με προπονητή τον Κομπανί, έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κέρδισε τους πρώτους δέκα αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια την ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Βενιζέλος: Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Κασιμάτη – «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Ο αποχαιρετισμός Βενιζέλου στον Γιώργο Κασιμάτη - «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»

«Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026
Με αγιασμό 05.10.25

Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής - Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Σύνταξη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμeτωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο γήπεδο πριν από λίγη ώρα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
