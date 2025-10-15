Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ομάδα αλλοδαπών διαπληκτίστηκε με άλλον αλλοδαπό άντρα, έξω από το ξενοδοχείο «Χαρά».

Έβγαλε όπλο

Τότε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ένα άτομο έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε του άλλου ατόμου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο αλλοδαπός άντρας περπάτησε τραυματισμένος μέχρι τον εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου για να ζητήσει βοήθεια, όπου και έπεσε νεκρός.

Κυκλώματα διακίνησης μεταναστών

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο διαπληκτισμός να αφορά υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.