Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 23:26
Λιποθύμησε βουλευτής στη Βουλή - Διεκόπη η συνεδρίαση
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 21:53
Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15 Οκτωβρίου 2025 | 22:54

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ομάδα αλλοδαπών διαπληκτίστηκε με άλλον αλλοδαπό άντρα, έξω από το ξενοδοχείο «Χαρά».

Έβγαλε όπλο

Τότε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ένα άτομο έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε του άλλου ατόμου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο αλλοδαπός άντρας περπάτησε τραυματισμένος μέχρι τον εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου για να ζητήσει βοήθεια, όπου και έπεσε νεκρός.

Κυκλώματα διακίνησης μεταναστών

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο διαπληκτισμός να αφορά υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
