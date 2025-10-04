Εξιχνιάστηκε η επίθεση με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Κορωπί – Συνελήφθη 39χρονος
Ο 39χρονος μαζί με 27χρονο συνεργό ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης το βράδυ της περασμένη Τρίτης στο Κορωπί
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, εξιχνιάσθηκε περιστατικό πυροβολισμών έξω από οικία που σημειώθηκε βραδινές ώρες της 30-9-2025 στο Κίτσι στο Κορωπί.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 39χρονου αλλοδαπού και 27χρονου ημεδαπού -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί αλλοδαπών.
Η επίθεση
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. βραδινές ώρες της 30-9-2025, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν με όχημα οικία στο Κίτσι Κορωπίου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και αφού φώναξαν σε 5 νεαρούς που βρισκόταν εντός της οικίας να βγουν έξω, τους πέταξαν πέτρες και τσιμεντόλιθο προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο όχημα.
Στη συνέχεια, ο 39χρονος συλληφθείς πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και έπειτα προς το σημείο όπου βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης της οικίας χωρίς να τον τραυματίσει και διέφυγαν με το όχημά τους.
Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οι 2 κατηγορούμενοι και μεσημβρινές ώρες της 1-10-2025 αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο στην περιοχή του Κορωπίου.
Βρέθηκε το όπλο
Σε έρευνα στην κατοχή του 39χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πιστόλι,
- γεμιστήρας και -13- φυσίγγια,
- κάλυκας πυροβόλου όπλου,
- -4- μαχαίρια,
- τσεκούρι και
- -2- κινητά τηλέφωνα.
Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο 39χρονος δεν κατέχει τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα ενώ στην οικία του 27χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μαζί με τρίφτη κάνναβης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
