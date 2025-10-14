Πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ με μόλις 217 δολάρια!

Παρότι ο γάμος του εξωτερικού αντιμετωπίζει δυσκολίες αναγνώρισης στην Ελλάδα και απαιτείται διαδικασία αναγνώρισης του πιστοποιητικού, το γεγονός είναι πως μπορείτε να παντρευτείτε σπίτι σας φορώντας τις πιτζάμες σας. Τα ζευγάρια στο Αμπού Ντάμπι και σε όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να παντρευτούν χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα σε μια διαδικτυακή τελετή γάμου με κόστος 800 ντιρχάμ (217 δολάρια).

Τα ζευγάρια που έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή Tamm (Ένα ιδιωτικό Gov.gr χονδρικά), η οποία ενοποιεί τις κυβερνητικές υπηρεσίες σε μια ενιαία πλατφόρμα για κινητά, μπορούν να παντρευτούν με το τηλέφωνό τους από οπουδήποτε στον κόσμο.

Η υπηρεσία, η οποία ξεκίνησε παράλληλα με την Gitex, την έκθεση τεχνολογίας στο Ντουμπάι, θα εποπτεύεται από το Δικαστικό Τμήμα του Αμπού Ντάμπι και είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, κατοίκους ή επισκέπτες.

Οι τελετές μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως μέσω ενός ασφαλούς συνδέσμου WebEx. Όλα τα απαιτούμενα μέρη – συμπεριλαμβανομένων δύο μαρτύρων και του εξουσιοδοτημένου λειτουργού – θα συνδεθούν μέσω βιντεοκλήσεων από κινητά ή υπολογιστές, ενώ οι καλεσμένοι θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως.

Δεν χρειάζεται καν να παραστεί κανείς στα Εμιράτα, αρκεί να υπάρχει πληρεξούσιος

Τα ζευγάρια δεν χρειάζεται να βρίσκονται στα ΗΑΕ για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και μπορούν να ορίσουν έναν πληρεξούσιο στην χώρα για να παραστεί εκ μέρους τους. Ο Χαμάντ Αλ Χαμάντι, εκτελεστικός διευθυντής του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και ευχαρίστησης της Tamm, δήλωσε στο τοπικό The National ότι ο διαδικτυακός γάμος είναι μια επιλογή που προτιμάται για λόγους πρακτικότητας και όχι ρομαντισμού.

«Ακόμα και αν επισκεφθείτε το Αμπού Ντάμπι, μπορείτε να συνδεθείτε και να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της Tamm, και μία από αυτές θα είναι η σύναψη του γάμου», είπε, για να συμπληρώσει πως «Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη δυναμική. Ίσως χάνει το ρομαντισμό αν παντρεύεστε, αλλά μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμο».

«Επί του παρόντος, η Tamm παρέχει περισσότερες από 1.100 κυβερνητικές υπηρεσίες, ημικυβερνητικές και ιδιωτικές υπηρεσίες για να εξασφαλίσει μια εμπειρία one-stop. Και σήμερα ο γάμος είναι επίσης μέρος αυτού».

Με επιπλέον χρέωση 75 δολαρίων, η εφαρμογή θα πιστοποιεί αυτόματα το πιστοποιητικό μέσω του υπουργείου Εξωτερικών και θα στέλνει μια ψηφιακή έκδοση στους νεόνυμφους.

Γάμος σε μια μέρα

Το πιστοποιητικό γάμου θα φέρει ψηφιακή υπογραφή UAE Pass αντί για φυσικές σφραγίδες. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία μέρα, εάν τα ζευγάρια έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα στη διάθεσή τους και κλείσουν εκ των προτέρων ένα ραντεβού μέσω διαδικτύου, με έναν σύνδεσμο WebEx για μια εικονική τελετή.

Για να αποφευχθούν οι αναγκαστικοί ή οι γάμοι ανηλίκων και να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες είναι νομικά επιλέξιμοι, η εφαρμογή έχει συνδεθεί με το UAE Pass, το οποίο είναι επίσης συμβατό με την κυβερνητική ταυτότητα των Εμιράτων.

Ο Χαλιφιάν Αλ Τζάσμι, διευθυντής διαχείρισης προϊόντων στη DGE Tamm, δήλωσε ότι πρόκειται να προστεθούν επιπλέον υπηρεσίες στην εφαρμογή για να γίνει η καθημερινή ζωή στο Αμπού Ντάμπι πιο βολική.

«Εδώ μπορείτε να έχετε την πολυτέλεια να ρυθμίσετε υπενθυμίσεις για λογαριασμούς και ανανεώσεις μία φορά, και στη συνέχεια θα γίνονται εκ μέρους σας στο μέλλον», είπε. «Στη συνέχεια, παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα με βάση τη ζήτηση των πελατών».