Φρίκη στην Πολωνία: Επί 27 χρόνια κρατούσαν την κόρη τους κλειδωμένη σε διαμέρισμα

Κλειδωμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι για περισσότερο από 27 χρόνια και σε κρίσιμη κατάσταση βρέθηκε μια 42χρονη στην Πολώνια. Η αποκάλυψη της φρικιαστικής ιστορίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από καταγγελία των γειτόνων.

Το θύμα, γνωστό μόνο με το μικρό της όνομα, Μιρέλα, είχε «εξαφανιστεί» το 1998, όταν ήταν μόλις 15 ετών, στην πόλη Σβιετοχλοβίτσε της νότιας Πολωνίας.

Οι γονείς της είχαν πει στους γείτονες ότι η έφηβη κόρη τους είχε εξαφανιστεί. Για χρόνια, κανείς δεν ρώτησε.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, αστυνομικοί κλήθηκαν σε μια πολυκατοικία, αφού οι κάτοικοι άκουσαν φασαρία να προέρχεται από το εσωτερικό της.

Όταν χτύπησαν την πόρτα, η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, 82 ετών, αρνήθηκε ότι συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο.

Οι αστυνομικοί μίλησαν τότε απευθείας με τη Μιρέλα η οποία τους διαβεβαίωσε ότι «όλα ήταν εντάξει».

Όμως, οι αστυνομικοί παρατήρησαν σοβαρά τραύματα στα πόδια της και αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν «ένα βήμα πριν από το θάνατο» λόγω λοίμωξης.

Το θύμα δήλωσε ότι δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό, δεν έχει αποκτήσει ποτέ ταυτότητα, δεν έχει πάει ποτέ για έναν απλό περίπατο ή ακόμα και στο μπαλκόνι.

Δεν έχει πάει ποτέ σε οδοντίατρο ή κομμωτήριο. Τα μαλλιά και τα δόντια της βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, απειλώντας ακόμη και την υγεία της, οπότε είναι πλέον απαραίτητες επισκέψεις σε ιδιωτική κλινική.

Ο εφιάλτης της Μιρέλα ξεκίνησε όταν ήταν έφηβη. Οι γονείς της φέρεται να την έκλεισαν σε ένα μικρό δωμάτιο στο διαμέρισμά τους και να την απομόνωσαν εντελώς από τον έξω κόσμο.

Για 27 χρόνια, οι γείτονες πίστευαν την ιστορία του ζευγαριού ότι η κόρη τους είχε εξαφανιστεί.

Οι κάτοικοι υποθέτουν ότι μόνο δύο άτομα ζούσαν στο διαμέρισμα: το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Όταν η αστυνομία και οι νοσηλευτές μπήκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, αντίκρισαν μια συγκλονιστική σκηνή.

Μάρτυρες είπαν ότι η Μιρέλα φαινόταν «εξαιρετικά παραμελημένη» και τα πόδια της «φαίνονταν να έχουν υποστεί νέκρωση».

Οι αρχές έχουν πλέον ξεκινήσει ποινική έρευνα. Η εισαγγελέας Αγνιέσκα Κβατέρα επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνάται επίσημα.

Για την ώρα πολλά στοιχεία της υπόθεσης παραμένουν άγνωστα