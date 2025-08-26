Περισσότερα από 20 χρόνια έχουν περάσει από την σεξουαλική κακοποίηση ενός μικρού παιδιού από κάποιον συγγενή του. Το παιδί μεγάλωσε αλλά ακόμα βλέπει εικόνες από την κακοποίησή της στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X», πρώην twitter.

«Είναι εξοργιστικό να ακούω ότι η κακοποίηση που δέχομαι – και η κακοποίηση τόσων άλλων – εξακολουθεί να διαδίδεται και να εμπορευματοποιείται εδώ», λέει η «Ζόρα» (δεν είναι το πραγματικό της όνομα) που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Κάθε φορά που κάποιος πουλάει ή μοιράζεται υλικό κακοποίησης παιδιών, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση», συμπληρώνει.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το BBC, παρακάλεσε τον Έλον Μασκ (ιδιοκτήτη του X) na σταματήσει την ανάρτηση συνδέσμων που προσφέρουν εικόνες από την κακοποίησή της στην πλατφόρμα.

Το X δηλώνει ότι έχει «μηδενική ανοχή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και ότι η αντιμετώπιση όσων εκμεταλλεύονται παιδιά παραμένει «κορυφαία προτεραιότητα».

Οι εικόνες κακοποίησή της ανάμεσα σε χιλιάδες παρόμοιες

Το BBC βρήκε φωτογραφίες της Ζόρα ενώ ερευνούσε το παγκόσμιο εμπόριο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια από το Childlight, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ασφάλειας Παιδιών.

Το υλικό βρισκόταν ανάμεσα σε μια κρυφή συλλογή χιλιάδων παρόμοιων φωτογραφιών και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε έναν λογαριασμό Χ. Επικοινωνήσαμε με τον έμπορο μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και αυτό μας οδήγησε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που συνδεόταν με ένα άτομο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Η Ζόρα κακοποιήθηκε για πρώτη φορά από ένα μέλος της οικογένειάς της. Μια συλλογή εικόνων της που την έχουν κακοποιήσει έχει γίνει διαβόητη μεταξύ των παιδεραστών που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιο περιεχόμενο. Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, καθώς εικόνες κακοποίησης συνεχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα.

Η Ζόρα είναι εξοργισμένη που το εμπόριο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. «Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι», λέει. «Αυτοί που διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές, είναι συνεργοί δράστες».

Πώς οι έμποροι και οι παιδεραστές χρησιμοποιούν τo X

Εικόνες από την κακοποίηση της Ζόρα ήταν αρχικά διαθέσιμες μόνο στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο, αλλά τώρα πρέπει να ζήσει με την πραγματικότητα ότι οι σύνδεσμοι προωθούνται ανοιχτά στο X.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλάξουν τις… σελίδες τους τους από παράνομο περιεχόμενο, αλλά η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια. Πέρυσι, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ έλαβε περισσότερες από 20 εκατομμύρια υποχρεωτικές αναφορές από εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με περιστατικά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) – παράνομες εικόνες και βίντεο στις πλατφόρμες τους.

Το NCMEC επιχειρεί να εντοπίσει θύματα και δράστες και στη συνέχεια επικοινωνεί με τις αρχές επιβολής του νόμου.

To ΒΒC απευθύνθηκε στην ομάδα «χακτιβιστών» Anonymous, τα μέλη της οποίας προσπαθούν να καταπολεμήσουν το εμπόριο εικόνων κακοποίησης παιδιών στο X.

Ένας από αυτούς τους είπε ότι η κατάσταση ήταν πιο άσχημη από ποτέ και τους ενημέρωσε για έναν μόνο λογαριασμό στο X. Χρησιμοποίησε μια φωτογραφία με το κεφάλι και τους ώμους ενός πραγματικού παιδιού ως avatar. Δεν υπήρχε τίποτα το άσεμνο σε αυτό.

Ωστόσο, οι λέξεις και τα emoji στο βιογραφικό του λογαριασμού κατέστησαν σαφές ότι ο κάτοχος πουλούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπήρχε ένας σύνδεσμος προς έναν λογαριασμό στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Έχω μωρό. Παιδιά ηλικίας 7-12 ετών»

Ο έμπορος φαινόταν να έχει έδρα την Ινδονησία και προσέφερε «πακέτα VIP», συλλογές εικόνων και βίντεο κακοποίησης προς πώληση σε παιδεραστές σε όλο τον κόσμο.

Ο Ανώνυμος ακτιβιστής προσπαθούσε να αναφέρει τους πολλαπλούς λογαριασμούς αυτού του trader στο X, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν από τα συστήματα εποπτείας της πλατφόρμας. Αλλά κάθε φορά που αφαιρούνταν ένας λογαριασμός, μας είπε ότι ένας άλλος νέος τον αντικαθιστούσε.

Ο έμπορος φαινόταν να επιβλέπει περισσότερους από 100 σχεδόν πανομοιότυπους λογαριασμούς. Ο ακτιβιστής μας είπε ότι όταν επικοινώνησε απευθείας με τον έμπορο μέσω Telegram, ο έμπορος απάντησε λέγοντας ότι είχε χιλιάδες βίντεο και εικόνες προς πώληση.

«Έχω μωρό. Παιδιά ηλικίας 7-12 ετών», έγραψε σε μηνύματα προς τον ακτιβιστή, τα οποία είδε το BBC. Εξήγησε επίσης ότι μέρος του περιεχομένου έδειχνε βιασμό παιδιών.

Ο Ανώνυμος ακτιβιστής επικοινώνησε με τον έμπορο. «Παρείχε συνδέσμους προς δείγματα υλικού, τα οποία δεν ανοίξαμε ούτε είδαμε. Αντ’ αυτού, επικοινωνήσαμε με ειδικούς από το Καναδικό Κέντρο για την Προστασία του Παιδιού (CCCP) στο Γουίνιπεγκ – οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου και έχουν νόμιμη άδεια να βλέπουν τέτοιο περιεχόμενο» λένε οι ερευνητές του ΒΒC.

Απειλούν ακόμη και τα θύματα

«Ο λογαριασμός στο Telegram ήταν, ελλείψει καλύτερου όρου, ένα δοκιμαστικό πακέτο – ουσιαστικά ένα κολάζ του υλικού που είχε διαθέσιμο από όλα τα διαφορετικά θύματα», εξήγησε ο Λόιντ Ρίτσαρντσον, διευθυντής τεχνολογίας του CCCP. «Όταν εξετάσαμε όλες τις διαφορετικές εικόνες στα κολάζ, θα έλεγα ότι υπήρχαν χιλιάδες». Ανάμεσα στα αρχεία υπήρχαν εικόνες της Ζόρα.

Ο κακοποιητής της στις ΗΠΑ διώχθηκε και φυλακίστηκε πριν από πολλά χρόνια, αλλά όχι πριν το υλικό της κακοποίησης έχει ήδη κοινοποιηθεί και πωληθεί σε όλο τον κόσμο.

Η Ζόρα είπε: «Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσω το παρελθόν μου και να μην το αφήσω να καθορίσει το μέλλον μου, αλλά οι δράστες και οι stalkers εξακολουθούν να βρίσκουν έναν τρόπο να βλέπουν αυτή τη βρωμιά».

Καθώς μεγάλωνε, οι stalkers αποκάλυψαν την ταυτότητα της Zora, επικοινωνώντας και απειλώντας την στο διαδίκτυο. Η ίδια λέει ότι νιώθει «θύμα εκφοβισμού για ένα έγκλημα που της στέρησε την παιδική μου ηλικία».

Εύρεση του εμπόρου

Για να εντοπίσουν τον έμπορο που πουλάει φωτογραφίες της Ζόρα, οι δημοσιογράφοι του BBC υποδυθήκαν τον αγοραστή.

Ο έμπορος μας έστειλε τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό πληρωμών, και τα δύο με το ίδιο όνομα που αναγραφόταν με τον κάτοχο του λογαριασμού.

Ο Ανώνυμος ακτιβιστής είχε ανακαλύψει ότι αυτό το όνομα συνδεόταν επίσης με δύο μεταφορές χρημάτων και έναν ακόμη τραπεζικό λογαριασμό. Εντοπίστηκε ένας άνδρας με το ίδιο όνομα με αυτό που αναφέρεται στους λογαριασμούς, σε μια διεύθυνση στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, Τζακάρτα.

Ένας παραγωγός που εργαζόταν στην πόλη για την Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC πήγε να επισκεφτεί τη διεύθυνση και αντιμετώπισε έναν άνδρα στις εγκαταστάσεις, ο οποίος, όταν του παρουσιάστηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία, είπε ότι σοκαρίστηκε.

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό», είπε. Ο άνδρας επιβεβαίωσε ότι ένας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ήταν δικός του και δήλωσε ότι δημιουργήθηκε για μία μόνο συναλλαγή που σχετίζεται με στεγαστικό δάνειο. Είπε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό έκτοτε και ότι θα επικοινωνούσε με την τράπεζά του για να μάθει τι είχε συμβεί. Αρνήθηκε ότι γνώριζε τον άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή τις μεταφορές χρημάτων.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται ο συγκεκριμένος.

Το μήνυμα της Ζόρα στον Έλον Μασκ

Η έρευνα του BBC διαπίστωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζονταν οι εικόνες της Ζόρα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εμπόρους σε όλο τον κόσμο.

Οι αναρτήσεις στο X χρησιμοποιούν διαφορετικά hashtag, γνωστά στους παιδεραστές. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα συχνά προέρχονται από γνωστές εικόνες κακοποίησης παιδιών, αλλά μπορούν να περικοπούν ώστε να μην είναι άσεμνες.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» του όταν ανέλαβε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022.

Το X είπε ότι συνεργάζεται «στενά με το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) και υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου για τη δίωξη αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων».

Το Telegram ανέφερε: «Όλα τα κανάλια ελέγχονται και περισσότερες από 565.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με την εξάπλωση του CSAM έχουν απαγορευτεί μέχρι στιγμής το 2025».

Η πλατφόρμα δήλωσε ότι έχει περισσότερους από χίλιους συντονιστές που εργάζονται πάνω στο θέμα.

«Το Telegram παρακολουθεί προληπτικά το δημόσιο περιεχόμενο σε ολόκληρη την πλατφόρμα και αφαιρεί το ανάρμοστο υλικό προτού φτάσει στους χρήστες ή αναφερθεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Όταν η Ζόρα έμαθε για το ότι οι φωτογραφίες της ανταλλάσσονταν μέσω του X, είχε το εξής μήνυμα για τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, Έλον Μασκ: «Η κακομεταχείρισή μας κοινοποιείται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που έχετε στην κατοχή σας. Αν θα ενεργούσατε χωρίς δισταγμό για να προστατεύσετε τα δικά σας παιδιά, σας παρακαλώ να κάνετε το ίδιο και για τους υπόλοιπους από εμάς. Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα».