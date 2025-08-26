newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 15:40

BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της

Πώς οι παιδεραστές και οι έμποροι εικόνων και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρησιμοποιούν το «Χ» του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Spotlight

Περισσότερα από 20 χρόνια έχουν περάσει από την σεξουαλική κακοποίηση ενός μικρού παιδιού από κάποιον συγγενή του. Το παιδί μεγάλωσε αλλά ακόμα βλέπει εικόνες από την κακοποίησή της στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X», πρώην twitter.

«Είναι εξοργιστικό να ακούω ότι η κακοποίηση που δέχομαι – και η κακοποίηση τόσων άλλων – εξακολουθεί να διαδίδεται και να εμπορευματοποιείται εδώ», λέει η «Ζόρα» (δεν είναι το πραγματικό της όνομα) που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Κάθε φορά που κάποιος πουλάει ή μοιράζεται υλικό κακοποίησης παιδιών, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση», συμπληρώνει.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το BBC, παρακάλεσε τον Έλον Μασκ (ιδιοκτήτη του X) na σταματήσει την ανάρτηση συνδέσμων που προσφέρουν εικόνες από την κακοποίησή της στην πλατφόρμα.

Το X δηλώνει ότι έχει «μηδενική ανοχή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και ότι η αντιμετώπιση όσων εκμεταλλεύονται παιδιά παραμένει «κορυφαία προτεραιότητα».

Οι εικόνες κακοποίησή της ανάμεσα σε χιλιάδες παρόμοιες

Το BBC βρήκε φωτογραφίες της Ζόρα ενώ ερευνούσε το παγκόσμιο εμπόριο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια από το Childlight, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ασφάλειας Παιδιών.

Το υλικό βρισκόταν ανάμεσα σε μια κρυφή συλλογή χιλιάδων παρόμοιων φωτογραφιών και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε έναν λογαριασμό Χ. Επικοινωνήσαμε με τον έμπορο μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και αυτό μας οδήγησε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που συνδεόταν με ένα άτομο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Η Ζόρα κακοποιήθηκε για πρώτη φορά από ένα μέλος της οικογένειάς της. Μια συλλογή εικόνων της που την έχουν κακοποιήσει έχει γίνει διαβόητη μεταξύ των παιδεραστών που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιο περιεχόμενο. Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, καθώς εικόνες κακοποίησης συνεχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα.

Η Ζόρα είναι εξοργισμένη που το εμπόριο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. «Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι», λέει. «Αυτοί που διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές, είναι συνεργοί δράστες».

Πώς οι έμποροι και οι παιδεραστές χρησιμοποιούν τo X

Εικόνες από την κακοποίηση της Ζόρα ήταν αρχικά διαθέσιμες μόνο στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο, αλλά τώρα πρέπει να ζήσει με την πραγματικότητα ότι οι σύνδεσμοι προωθούνται ανοιχτά στο X.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλάξουν τις… σελίδες τους τους από παράνομο περιεχόμενο, αλλά η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια. Πέρυσι, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ έλαβε περισσότερες από 20 εκατομμύρια υποχρεωτικές αναφορές από εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με περιστατικά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) – παράνομες εικόνες και βίντεο στις πλατφόρμες τους.

Το NCMEC επιχειρεί να εντοπίσει θύματα και δράστες και στη συνέχεια επικοινωνεί με τις αρχές επιβολής του νόμου.

To ΒΒC απευθύνθηκε στην ομάδα «χακτιβιστών» Anonymous, τα μέλη της οποίας προσπαθούν να καταπολεμήσουν το εμπόριο εικόνων κακοποίησης παιδιών στο X.

Ένας από αυτούς τους είπε ότι η κατάσταση ήταν πιο άσχημη από ποτέ και τους ενημέρωσε για έναν μόνο λογαριασμό στο X. Χρησιμοποίησε μια φωτογραφία με το κεφάλι και τους ώμους ενός πραγματικού παιδιού ως avatar. Δεν υπήρχε τίποτα το άσεμνο σε αυτό.

Ωστόσο, οι λέξεις και τα emoji στο βιογραφικό του λογαριασμού κατέστησαν σαφές ότι ο κάτοχος πουλούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπήρχε ένας σύνδεσμος προς έναν λογαριασμό στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Έχω μωρό. Παιδιά ηλικίας 7-12 ετών»

Ο έμπορος φαινόταν να έχει έδρα την Ινδονησία και προσέφερε «πακέτα VIP», συλλογές εικόνων και βίντεο κακοποίησης προς πώληση σε παιδεραστές σε όλο τον κόσμο.

Ο Ανώνυμος ακτιβιστής προσπαθούσε να αναφέρει τους πολλαπλούς λογαριασμούς αυτού του trader στο X, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν από τα συστήματα εποπτείας της πλατφόρμας. Αλλά κάθε φορά που αφαιρούνταν ένας λογαριασμός, μας είπε ότι ένας άλλος νέος τον αντικαθιστούσε.

Ο έμπορος φαινόταν να επιβλέπει περισσότερους από 100 σχεδόν πανομοιότυπους λογαριασμούς. Ο ακτιβιστής μας είπε ότι όταν επικοινώνησε απευθείας με τον έμπορο μέσω Telegram, ο έμπορος απάντησε λέγοντας ότι είχε χιλιάδες βίντεο και εικόνες προς πώληση.

«Έχω μωρό. Παιδιά ηλικίας 7-12 ετών», έγραψε σε μηνύματα προς τον ακτιβιστή, τα οποία είδε το BBC. Εξήγησε επίσης ότι μέρος του περιεχομένου έδειχνε βιασμό παιδιών.

Ο Ανώνυμος ακτιβιστής επικοινώνησε με τον έμπορο. «Παρείχε συνδέσμους προς δείγματα υλικού, τα οποία δεν ανοίξαμε ούτε είδαμε. Αντ’ αυτού, επικοινωνήσαμε με ειδικούς από το Καναδικό Κέντρο για την Προστασία του Παιδιού (CCCP) στο Γουίνιπεγκ – οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου και έχουν νόμιμη άδεια να βλέπουν τέτοιο περιεχόμενο» λένε οι ερευνητές του ΒΒC.

Απειλούν ακόμη και τα θύματα

«Ο λογαριασμός στο Telegram ήταν, ελλείψει καλύτερου όρου, ένα δοκιμαστικό πακέτο – ουσιαστικά ένα κολάζ του υλικού που είχε διαθέσιμο από όλα τα διαφορετικά θύματα», εξήγησε ο Λόιντ Ρίτσαρντσον, διευθυντής τεχνολογίας του CCCP. «Όταν εξετάσαμε όλες τις διαφορετικές εικόνες στα κολάζ, θα έλεγα ότι υπήρχαν χιλιάδες». Ανάμεσα στα αρχεία υπήρχαν εικόνες της Ζόρα.

Ο κακοποιητής της στις ΗΠΑ διώχθηκε και φυλακίστηκε πριν από πολλά χρόνια, αλλά όχι πριν το υλικό της κακοποίησης έχει ήδη κοινοποιηθεί και πωληθεί σε όλο τον κόσμο.

Η Ζόρα είπε: «Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσω το παρελθόν μου και να μην το αφήσω να καθορίσει το μέλλον μου, αλλά οι δράστες και οι stalkers εξακολουθούν να βρίσκουν έναν τρόπο να βλέπουν αυτή τη βρωμιά».

Καθώς μεγάλωνε, οι stalkers αποκάλυψαν την ταυτότητα της Zora, επικοινωνώντας και απειλώντας την στο διαδίκτυο. Η ίδια λέει ότι νιώθει «θύμα εκφοβισμού για ένα έγκλημα που της στέρησε την παιδική μου ηλικία».

Εύρεση του εμπόρου

Για να εντοπίσουν τον έμπορο που πουλάει φωτογραφίες της Ζόρα, οι δημοσιογράφοι του BBC υποδυθήκαν τον αγοραστή.

Ο έμπορος μας έστειλε τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό πληρωμών, και τα δύο με το ίδιο όνομα που αναγραφόταν με τον κάτοχο του λογαριασμού.

Ο Ανώνυμος ακτιβιστής είχε ανακαλύψει ότι αυτό το όνομα συνδεόταν επίσης με δύο μεταφορές χρημάτων και έναν ακόμη τραπεζικό λογαριασμό. Εντοπίστηκε ένας άνδρας με το ίδιο όνομα με αυτό που αναφέρεται στους λογαριασμούς, σε μια διεύθυνση στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, Τζακάρτα.

Ένας παραγωγός που εργαζόταν στην πόλη για την Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC πήγε να επισκεφτεί τη διεύθυνση και αντιμετώπισε έναν άνδρα στις εγκαταστάσεις, ο οποίος, όταν του παρουσιάστηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία, είπε ότι σοκαρίστηκε.

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό», είπε. Ο άνδρας επιβεβαίωσε ότι ένας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ήταν δικός του και δήλωσε ότι δημιουργήθηκε για μία μόνο συναλλαγή που σχετίζεται με στεγαστικό δάνειο. Είπε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό έκτοτε και ότι θα επικοινωνούσε με την τράπεζά του για να μάθει τι είχε συμβεί. Αρνήθηκε ότι γνώριζε τον άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή τις μεταφορές χρημάτων.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται ο συγκεκριμένος.

Το μήνυμα της Ζόρα στον Έλον Μασκ

Η έρευνα του BBC διαπίστωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζονταν οι εικόνες της Ζόρα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εμπόρους σε όλο τον κόσμο.

Οι αναρτήσεις στο X χρησιμοποιούν διαφορετικά hashtag, γνωστά στους παιδεραστές. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα συχνά προέρχονται από γνωστές εικόνες κακοποίησης παιδιών, αλλά μπορούν να περικοπούν ώστε να μην είναι άσεμνες.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» του όταν ανέλαβε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022.

Το X είπε ότι συνεργάζεται «στενά με το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) και υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου για τη δίωξη αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων».

Το Telegram ανέφερε: «Όλα τα κανάλια ελέγχονται και περισσότερες από 565.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με την εξάπλωση του CSAM έχουν απαγορευτεί μέχρι στιγμής το 2025».

Η πλατφόρμα δήλωσε ότι έχει περισσότερους από χίλιους συντονιστές που εργάζονται πάνω στο θέμα.

«Το Telegram παρακολουθεί προληπτικά το δημόσιο περιεχόμενο σε ολόκληρη την πλατφόρμα και αφαιρεί το ανάρμοστο υλικό προτού φτάσει στους χρήστες ή αναφερθεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Όταν η Ζόρα έμαθε για το ότι οι φωτογραφίες της ανταλλάσσονταν μέσω του X, είχε το εξής μήνυμα για τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, Έλον Μασκ: «Η κακομεταχείρισή μας κοινοποιείται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που έχετε στην κατοχή σας. Αν θα ενεργούσατε χωρίς δισταγμό για να προστατεύσετε τα δικά σας παιδιά, σας παρακαλώ να κάνετε το ίδιο και για τους υπόλοιπους από εμάς. Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
Τους έστησε ενέδρα 26.08.25

Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Σύνταξη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν
Sci-fi αισθητική 26.08.25

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε το σύνθημα ενόψει Μουντιάλ: «Η φανέλα που μας ενώνει, το ταξίδι ξεκινάει» (vid)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε το σύνθημα ενόψει Μουντιάλ: «Η φανέλα που μας ενώνει, το ταξίδι ξεκινάει» (vid)

Οι αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Μουντιάλ είναι προ των πυλών και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δημοσίευσε video με τη λευκή φανέλα, προετοιμάζοντας τον κόσμο για τα μεγάλα παιχνίδια.

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό του εθνικού ορίου κινδύνου φτώχειας

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Μοχάμεντ για αντί-Ιωαννίδη»
Super League 26.08.25

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Μοχάμεντ - Τι δήλωσε αιγυπτιακή «πηγή» για την υπόθεση

Αιγυπτιακή ιστοσελίδα παρουσίασε αποκλειστικό ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μοσταφά Μοχάμεντ, με δηλώσεις προσώπου που γνωρίζει την υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – οι πρώτες φωτό
Fizz 26.08.25

Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - οι πρώτες φωτό

Η σύζυγός του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Σιμώνη Χριστοδούλου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πανευτυχής ο Αντρέας Γεωργίου για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα
Super League 26.08.25

Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός απαιτεί περισσότερα χρήματα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένει την άδεια της Μπόκα για να έρθει στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο