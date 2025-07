Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η σύλληψη τεσσάρων ενηλίκων οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της κακοποίησης εννέα παιδιών στο σπίτι τους στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις συλληφθέντες κρατούσαν τα παιδιά σε κλουβιά κάτω από μια κουκέτα και τα τιμωρούσαν ψεκάζοντας τα πρόσωπά τους με ξύδι.

Ο Brian και η Jill Griffeth, καθώς και τα παιδιά τους, ο 21χρονος Dallin και η 19χρονη Liberty, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για σοβαρή κακοποίηση παιδιών, καθώς φέρονται να κακοποίησαν τα πέντε βιολογικά και τα τέσσερα υιοθετημένα παιδιά τους, ηλικίας από 7 έως 16 ετών, στο σπίτι τους.

A family of four is accused of caging up and sexually abusing foster children in Florida, according to authorities. #USNews https://t.co/iL7FWKAkcU

