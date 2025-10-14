Εξόδους διαφυγής δια των εκβραχισμών δημιουργεί στο Άνω Πέραμα ο Δήμος

Στην πλήρη αναμόρφωση του Άνω Περάματος, με ένα νέο ασφαλές οδικό δίκτυο, προσβασιμότητα και δρόμους διαφυγής προχωρεί ο Δήμος Περάματος με την υλοποίηση του προγράμματος που ετέθη σε διαγωνισμό το 2024 και σήμερα πλέον αλλάζει την περιοχή , δίνοντας έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού ιστού.

Ο Δήμαρχος Περάματος Γάννης Λαγουδάκος πραγματοποίησε αυτοψία στις οδούς Περικλέους, Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία των έργων , «για ένα Άνω Πέραμα, που θα είναι αντάξιο του Κάτω Περάματος, με ίση αξία μεταξύ των δυο τμημάτων της πόλης» όπως υποσχέθηκε.

«Λόγω της γεωμορφολογίας του Άνω Περάματος, που υψώνεται πάνω από το παραλιακό Πέραμα, με στενούς και κατηφορικούς δρόμους οι οποίοι δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της άναρχης δόμησης επί σειρά δεκαετιών, το οδικό δίκτυο χρήζει ασφαλούς ανάπλασης, με στόχο την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων, την πρόσβαση στα πιο απομακρυσμένα σημεία και της συγκοινωνίας, της ασφαλούς οδήγησης, και της ασφαλούς επίσης κίνησης των πεζών» αναφέρει η δημοτική Αρχή με επίσημη ενημέρωση της.

Σκοπός η προστασία των πολιτών

«Δημιουργούμε εκβραχισμούς που φαρδαίνουν τους δρόμους, δημιουργούμε προσβασιμότητα και εξόδους κινδύνου- δρόμους διαφυγής στο Άνω Πέραμα για οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με στόχο την προστασία των κατοίκων και ολόκληρης της πόλης» δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος ο οποίος πρόσθεσε ότι και το αποχετευτικό σύστημα αλλάζει, ενώ κάγκελα τοποθετούνται κατά μήκος των κατηφορικών δρόμων για την διαφύλαξη από κάθε επικινδυνότητα σε παιδιά, ΑμεΑ και ηλικιωμένους.

«Όλο το Πέραμα θα έχει την ίδια αξία, και το Άνω και το Κάτω Πέραμα», διαβεβαίωσε ο Γιάννης Λαγουδάκος, εκτιμώντας ότι σε λίγους μήνες η περιοχή θα έχει εντελώς αναμορφωθεί.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Περάματος