# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σλοβακία: Τρομάζει ο ήχος της σύγκρουσης των δύο τρένων στη Σλοβακία [βίντεο]
Κόσμος 13 Οκτωβρίου 2025 | 15:10

Σλοβακία: Τρομάζει ο ήχος της σύγκρουσης των δύο τρένων στη Σλοβακία [βίντεο]

Τα τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται στη Σλοβακία - Οι εικόνες από το σημείο κάνουν τον γύρο του κόσμου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Βίντεο από την σύγκρουση των δυο τρένων που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην ανατολική Σλοβακία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται το ένα από τα δύο τρένα, ενώ αυτό που πραγματικά προκαλεί σοκ είναι ο ήχος από την στιγμή της σύγκρουσης.

Το βίντεο από την σύγκρουση των τρένων

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.

Πλάνα της αστυνομίας που δημοσιεύτηκαν στο Facebook έδειχναν διαλυμένα συντρίμμια, μια ατμομηχανή και ένα βαγόνι που είχαν βγει από τις γραμμές στην πλαγιά ενός λόφου, ενώ οι διασώστες φρόντιζαν τους τραυματίες σε κοντινή απόσταση.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές τέμνονται και στρίβουν σε μία γραμμή και ότι η αιτία βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα είναι η διάσωση και η εκκένωση των επιβατών και των εργαζομένων μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η σύγκρουση συνέβη μπροστά σε μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ ναντ Τούρνου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της κύριας πόλης Κόζιτσε, της ανατολικής σλοβακικής περιοχής.

Business
Κάρελ Κόμαρεκ: Από τη Βελούδινη Επανάσταση στον ΟΠΑΠ

Κάρελ Κόμαρεκ: Από τη Βελούδινη Επανάσταση στον ΟΠΑΠ

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας
«Ο δικός μας πόλεμος» 13.10.25

Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας

Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones
Κόσμος 13.10.25

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού

Σύνταξη
Live – Γάζα: «Άκυρο» Νετανιάχου στην πρόσκληση για τη Σύνοδο Κορυφής – Θριαμβολογίες Τραμπ στη Κνεσέτ
Live οι εξελίξεις 13.10.25 Upd: 16:02

Διαψεύδει ο Νετανιάχου ότι πάει στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο - Θριαμβολογίες Τραμπ στη Κνεσέτ για «ιστορική μέρα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε ότι θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο - Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους - Καψόνια του Ισραήλ στις οικογένειες των Παλαιστίνιων κρατουμένων

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
Γάζα: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου
Σύνοδος 13.10.25

Το Ιράν δεν πάει στο Σαρμ ελ Σέιχ

Δεν μπορούμε «να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό...» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»
Τρίπολη 13.10.25

Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο - «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»

Η οικογένεια του 13χρονου στην Τρίπολη επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά

Σύνταξη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους
Ελλάδα 13.10.25

Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

Αποτάχθηκαν οριστικά από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους.

Σύνταξη
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα
Βαριές κουβέντες 13.10.25

Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα

Η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη δεν χαρίστηκε σε ένα θαμώνα και την απαράδεκτη μαντινάδα του και τον «έλουσε» με βρισιές στο κέντρο που τραγουδάει.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά

Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα - Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Τι δείχνουν τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου το αντιπολιτευτικό κενό και τις συνεργασίες

Σύνταξη
Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους
Ώρα μηδέν 13.10.25

Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους

Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν συμβατό υπολογιστή ή απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των Windows, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα παράτασης των ενημερώσεων ασφάλειας.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Traffic Restrictions Return to Central Athens
English edition 13.10.25

Traffic Restrictions Return to Central Athens

The Athens traffic ring returns October 13 after a summer suspension, reintroducing alternate-day car access to central Athens in an effort to ease traffic and improve air quality

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

