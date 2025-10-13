Βίντεο από την σύγκρουση των δυο τρένων που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην ανατολική Σλοβακία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται το ένα από τα δύο τρένα, ενώ αυτό που πραγματικά προκαλεί σοκ είναι ο ήχος από την στιγμή της σύγκρουσης.

Το βίντεο από την σύγκρουση των τρένων

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.

Πλάνα της αστυνομίας που δημοσιεύτηκαν στο Facebook έδειχναν διαλυμένα συντρίμμια, μια ατμομηχανή και ένα βαγόνι που είχαν βγει από τις γραμμές στην πλαγιά ενός λόφου, ενώ οι διασώστες φρόντιζαν τους τραυματίες σε κοντινή απόσταση.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές τέμνονται και στρίβουν σε μία γραμμή και ότι η αιτία βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα είναι η διάσωση και η εκκένωση των επιβατών και των εργαζομένων μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η σύγκρουση συνέβη μπροστά σε μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ ναντ Τούρνου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της κύριας πόλης Κόζιτσε, της ανατολικής σλοβακικής περιοχής.