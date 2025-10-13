Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία (εικόνα πάνω από cysnews.cz) τη Δευτέρα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τα επιβατικά τρένα R 913 και R 914 που συγκρούστηκαν κοντά στην πόλη Rožňava.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους, μεταδίδει το Reuters. Ανάμεσα στους 20 τραυματίες είναι και και παιδιά.

<br />

O τηλεοπτικός σταθμός TA3 ανέφερε ότι τα κοντινά νοσοκομεία ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τραυματίες από το ατύχημα.

Η υπηρεσία διάσωσης της Σλοβακίας ανακοίνωσε στο Facebook ότι έστειλε ελικόπτερο και ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος.

Διεκόπη η κυκλοφορία

Τα τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται – μεταβαίνοντας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Jablonov nad Turňou – Lipovník διεκόπη.