Σλοβακία: Σύγκρουση τρένων με 20 τραυματίες
Τα κοντινά νοσοκομεία ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τραυματίες από το ατύχημα με τα τρένα στη Σλοβακία
Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία (εικόνα πάνω από cysnews.cz) τη Δευτέρα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τα επιβατικά τρένα R 913 και R 914 που συγκρούστηκαν κοντά στην πόλη Rožňava.
Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους, μεταδίδει το Reuters. Ανάμεσα στους 20 τραυματίες είναι και και παιδιά.
O τηλεοπτικός σταθμός TA3 ανέφερε ότι τα κοντινά νοσοκομεία ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τραυματίες από το ατύχημα.
Η υπηρεσία διάσωσης της Σλοβακίας ανακοίνωσε στο Facebook ότι έστειλε ελικόπτερο και ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος.
Διεκόπη η κυκλοφορία
Τα τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται – μεταβαίνοντας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Jablonov nad Turňou – Lipovník διεκόπη.
- Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
- Ο Αντετοκούνμπο βαθμολογεί τα ελληνικά φαγητά και αποκαλύπτει το αγαπημένο του (vid)
- Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
- Κεκλεισμένων των θυρών οι αγώνες των ισπανικών ομάδων λόγω… Ισραήλ
- Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
- Ευλογιά προβάτων: Σε έξαρση η ζωονόσος – Πάνω από 327.000 τα θανατωθέντα ζώα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις