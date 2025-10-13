newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Σλοβακία: Σύγκρουση τρένων με 20 τραυματίες
Κόσμος 13 Οκτωβρίου 2025 | 12:18

Σλοβακία: Σύγκρουση τρένων με 20 τραυματίες

Τα κοντινά νοσοκομεία ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τραυματίες από το ατύχημα με τα τρένα στη Σλοβακία

Σύνταξη
Upd:13.10.2025, 13:00
Vita.gr
Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία (εικόνα πάνω από cysnews.cz) τη Δευτέρα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τα επιβατικά τρένα R 913 και R 914 που συγκρούστηκαν  κοντά στην πόλη Rožňava.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους, μεταδίδει το Reuters. Ανάμεσα στους 20 τραυματίες είναι και και παιδιά.

O τηλεοπτικός σταθμός TA3 ανέφερε ότι τα κοντινά νοσοκομεία ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τραυματίες από το ατύχημα.

Η υπηρεσία διάσωσης της Σλοβακίας ανακοίνωσε στο Facebook ότι έστειλε ελικόπτερο και ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος.

Διεκόπη η κυκλοφορία

Τα τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται – μεταβαίνοντας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Jablonov nad Turňou – Lipovník διεκόπη.

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Vita.gr
Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Business
ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας
«Ο δικός μας πόλεμος» 13.10.25

Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας

Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones
Κόσμος 13.10.25

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού

Σύνταξη
Live – Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι – Πλαστικές σφαίρες κατά Παλαιστινίων που περιμένουν τους συγγενείς τους
Live οι εξελίξεις 13.10.25 Upd: 12:45

Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι - Πλαστικές σφαίρες κατά Παλαιστινίων που περιμένουν τους συγγενείς τους - Στο βήμα της Κνεσέτ ο Τραμπ

Νετανιάχου και Αμπάς θα παραστούν στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα - Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους - Καψόνια του Ισραήλ στις οικογένειες των Παλαιστίνιων κρατουμένων

Φύλλια Πολίτη
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
Γάζα: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου
Σύνοδος 13.10.25

Το Ιράν δεν πάει στο Σαρμ ελ Σέιχ

Δεν μπορούμε «να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό...» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Μπάσκετ 13.10.25

Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
