Δεν υπάρχει σκύλος, που να μη του αρέσουν οι λιχουδιές, πόσο μάλλον, εάν είναι και φτιαγμένες από τα χεράκια σας!

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, προτείνει, λοιπόν, μία υγιεινή και γεμάτη θρεπτικά στοιχεία συνταγή.

Οι λιχουδιές αυτές, όπως λέει, είναι ό,τι πρέπει για τον τετράποδο φίλο σας γιατί φτιάχνονται με αγνά υλικά, χωρίς ζάχαρη, αλάτι ή συντηρητικά. Είναι η τέλεια, καθημερινή λιχουδιά!

Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, β-καροτένιο και βιταμίνη C

Ωστόσο, επισημαίνει η κα Κυπριανίδη, εάν ο σκύλος σας έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, καλό θα ήταν, να ρωτήσετε τον κτηνίατρό σας, αν μπορεί να γευτεί τα υλικά που περιέχονται στις λιχουδιές.

Υλικά για περίπου 20 κομμάτια

● 1 μικρή γλυκοπατάτα περίπου 150 γρ., βρασμένη και πολτοποιημένη

● ½ φλ. κολοκύθα, βρασμένη ή ψητή – την πολτοποιείτε

●1 μικρό καρότο, τριμμένο

● 1 φλ. νιφάδες βρώμης, αλεσμένες ελαφρώς στο μούλτι

● 1 αυγό

● 1 κ.σ. ελαιόλαδο

● Κανέλα Κεϋλάνης

Εκτέλεση

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα ή στις λεγόμενες αντιστάσεις.

Σε ένα μπολ, ανακατεύετε τη γλυκοπατάτα, την κολοκύθα και το καρότο μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα.

Στη συνέχεια, προσθέτετε το αυγό, την κανέλα και το ελαιόλαδο. Ανακατεύετε καλά.

Σταδιακά, ρίχνετε τη βρώμη μέχρι να δημιουργηθεί μια μαλακή ζύμη, αλλά να μπορείτε να την πλάσετε. Αν χρειαστεί, προσθέστε ακόμη λίγη βρώμη ή λίγο νερό.

Απλώστε τη ζύμη σε αντικολλητικό χαρτί και ανοίξτε την σε πάχος περίπου 1 εκ. Την κόβετε με κουπ-πατ ή μαχαίρι, σε μικρά κομμάτια.

Ψήνετε για 25 έως 30 λεπτά, μέχρι να στεγνώσουν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα.

Αφήνετε τα κομματάκια να κρυώσουν. Μπορείτε να τα φυλάξετε σε αεροστεγές δοχείο έως 7 ημέρες ή στην κατάψυξη έως 1 μήνα.

Η θρεπτική αξία των υλικών

● Γλυκοπατάτα: Πλούσια σε φυτικές ίνες, β-καροτένιο και βιταμίνη C. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και συμβάλλει στη σωστή πέψη.

● Κολοκύθα: Περιέχει βιταμίνες A και E, ενώ βοηθά στη ρύθμιση του πεπτικού συστήματος. Ιδανική για σκύλους με ευαίσθητο στομάχι.

● Καρότο: Είναι γεμάτο με αντιοξειδωτικά και β-καροτένιο, κάνει καλό στα μάτια και στα δόντια.

● Βρώμη: Εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και πρωτεϊνών, προσφέρει ενέργεια και κρατά σταθερά τα επίπεδα σακχάρου.

● Αυγό: Περιέχει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα. Είναι ιδανικό, για υγιές τρίχωμα και μυς.

● Ελαιόλαδο: Πλούσιο σε καλά λιπαρά, ενισχύει τη λάμψη του τριχώματος και την υγεία του δέρματος.

● Κανέλα Κεϋλάνης: Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, μαγγάνιο και φυτικές ίνες, υποστηρίζει την πέψη και το ανοσοποιητικό.

Επιπλέον υλικά

Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε φρούτο και λαχανικό, τα οποία δεν είναι απαγορευτικά για τον σκύλο, όπως και φιστικοβούτυρο, λιναρόσπορο ή σπόρους τσία.

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».