Σε γυναικοκτονία κατέληξε μια ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αφού μετά από εννέα μήνες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό έχασε τη μάχη με τη ζωή η 53χρονη που είχε κακοποιηθεί από τον σύζυγό της.

Ζώντας σε ένα παράπηγμα κολαστήριο, χωρίς ρεύμα και νερό, η 53χρονη, εκτός από τη δύσκολη καθημερινότητά της, έπρεπε να αντέχει και τη βάναυση συμπεριφορά του άντρα της, ο οποίος τη φόρτωνε με σκληρές, υπαίθριες εργασίες και… ξύλο.

Τον καθημερινό Γολγοθά που βίωνε στο πλευρό ενός βίαιου, κακοποιητικού συζύγου περιέγραψαν οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας.

Μιλώντας στο STAR η ανιψιά του θύματος είπε: «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο… Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να «σωφρονίσει» τέτοιους εγκληματίες».

Από την πλευρά του, ο ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε «με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι… όπου με πάρει το σίδερο», έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε. Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει. Αυτή είναι η αλήθεια.».

Στη φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο σύζυγός της

Ο 65χρονος σύζυγός της αρχικά ισχυρίστηκε πως η γυναίκα του έπεσε και χτύπησε, ενώ έκανε δουλειές στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, μια ανώνυμη καταγγελία στις αρχές για το βίαιο παρελθόν του ήταν η αφορμή για να τρέξουν οι έρευνες με αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα να συλληφθεί.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.