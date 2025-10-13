newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Ελλάδα 13 Οκτωβρίου 2025

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

Η ατυχή γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός τους τελευταίους 9 μήνες.

Σε γυναικοκτονία κατέληξε μια ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αφού μετά από εννέα μήνες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό έχασε τη μάχη με τη ζωή η 53χρονη που είχε κακοποιηθεί από τον σύζυγό της.

Ζώντας σε ένα παράπηγμα κολαστήριο, χωρίς ρεύμα και νερό, η 53χρονη, εκτός από τη δύσκολη καθημερινότητά της, έπρεπε να αντέχει και τη βάναυση συμπεριφορά του άντρα της, ο οποίος τη φόρτωνε με σκληρές, υπαίθριες εργασίες και… ξύλο.

Τον καθημερινό Γολγοθά που βίωνε στο πλευρό ενός βίαιου, κακοποιητικού συζύγου περιέγραψαν οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας.

Μιλώντας στο STAR η ανιψιά του θύματος είπε: «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο… Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να «σωφρονίσει» τέτοιους εγκληματίες».

Από την πλευρά του, ο ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε «με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι… όπου με πάρει το σίδερο», έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε.  Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει. Αυτή είναι η αλήθεια.».

Στη φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο σύζυγός της

Ο 65χρονος σύζυγός της αρχικά ισχυρίστηκε πως η γυναίκα του έπεσε και χτύπησε, ενώ έκανε δουλειές στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, μια ανώνυμη καταγγελία στις αρχές για το βίαιο παρελθόν του ήταν η αφορμή για να τρέξουν οι έρευνες με αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα να συλληφθεί.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13.10.25

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.10.25

Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Σύνταξη
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»
Τρίπολη 13.10.25

Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο - «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»

Η οικογένεια του 13χρονου στην Τρίπολη επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά

Σύνταξη
Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους
Ελλάδα 13.10.25

Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

Αποτάχθηκαν οριστικά από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα

Ο Γκουστάβο Πογέτ και ο γιός του είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
