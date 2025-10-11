Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

Δικαιωμένη νιώθει η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ένοχο τον 50χρονο σύντροφο της, που την ξυλοκόπησε άγρια έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα και λίγες μέρες μετά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Η αδερφή της Γαρυφαλλιάς εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη δικαίωση της μνήμης της αδερφής της μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η Γαρυφαλλιά θα είναι πάντα φως»

“Η δίκη ολοκληρώθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση. Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει «φτάνει».

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον δικηγόρο μας, Γιώργο Τσίρη, που στάθηκε δίπλα μας με αφοσίωση, δύναμη και σεβασμό σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Η ακεραιότητά του και η επιμονή του έκαναν τη φωνή μας να ακουστεί δυνατά.

Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή.

Ευχαριστώ όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας. Η Γαρυφαλλιά θα είναι πάντα φως” έγραψε η αδερφή της.

Η ανάρτηση της αδερφής της Γαρυφαλλιάς:

Υπενθυμίζεται ότι χθες, το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Αμαλιάδας έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και του επέβαλλε 18 χρόνια κάθειρξης έναντι των 15 που πρότεινε η εισαγγελέας. Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου αιτήθηκε να αναγνωριστούν δύο ελαφρυντικά, του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας, με την έδρα να τα απορρίπτει.