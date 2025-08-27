Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Νέα στοιχεία για την άγρια γυναικοκτονία στον Βόλο, γίνονται γνωστά, με τον δράστη να εμφανίζεται μετανιωμένος, επιρρίπτοντας ωστόσο ευθύνες στο θύμα «γιατί με υποτίμησε ως άνδρα» όπως φέρεται να είπε.

Ο 40χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Μέσω υπομνήματος που κατέθεσε κατά την απολογία του χθες, ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά και την οικογένεια της συζύγου του. «Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Ήθελα μόνο να την ταρακουνήσω γιατί με υποτίμησε ως άντρα. Ήθελα να κρατήσω τη γυναίκα μου και να μην διαλυθεί η οικογένειά μας. Έγινα όμως ο δολοφόνος της γυναίκας που αγάπησα. Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη».

Υποστήριξε πως το πρωί της Παρασκευής θόλωσε όταν η γυναίκα του, του είπε πως το παιδί που κυοφορούσε λίγο καιρό πριν, και είχε χάσει, δεν ήταν δικό του.

«Η ζωή μας κλονίστηκε μετά το Πάσχα του 2025 όταν διαπίστωσα ότι η σύζυγός μου διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα, με τον οποίο αντάλλαζε καθημερινά ερωτικά μηνύματα. Εκείνο το πρωί με έφερε εκτός εαυτού. Μου ανακοίνωσε με ένα χλευαστικό, προσβλητικό και ειρωνικό ύφος το γεγονός ότι έχασε ένα παιδί που δεν ήταν δικό μου».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 40χρονος άλλαξε τα ρούχα του προκειμένου να μην τον αναγνωρίσουν και έτσι να ρωτήσει τους ομοεθνείς του και πολίτες του Βόλου ώστε να μάθει για την κατάσταση της συζύγου του και στη συνέχεια να ζητήσει συγνώμη από τα παιδιά του.

Από την υπεράσπιση του 40χρονου ζητήθηκε και διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

«Οι γυναικοκτονίες είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια»

«Είχαμε την απολογία χθες στον ανακριτή και την προφυλάκιση του δράστη της γυναικοκτονίας που μας συγκλόνισε στο Βόλο. Βγάζει στην επιφάνεια πάλι το θέμα των γυναικοκτονιών, το οποίο δυστυχώς δεν σταμάτησε», είπε στο MEGA, o Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

«Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και η πολιτεία αναγκαστικά πήρε μέτρα για να το αναχαιτίσει στο μέτρο που είναι δυνατό. Έχει δημιουργήσει τα safe house, το panic button, κάποιες δομές, τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες ή στους άντρες αντίστοιχα, οι οποίοι ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά σε ένα σπίτι, να μπορούν να έχουν την ευκαιρία να το καταγγείλουν, να οδηγήσουν τον δράστη στην δικαιοσύνη, η οποία είναι και η αρμόδια να αποφασίσει και βέβαια να έχει μια προστασία από τον κακοποιητή της».

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη»

Η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου αναφερόμενη στο προφίλ του δράστη σχολίασε:

«Είναι ένας άνθρωπος που επειδή έχει κι ένα ποινικό παρελθόν και επειδή είχε μια τέτοια συμπεριφορά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς, φαίνεται ότι δεν υπάρχει συναίσθημα μέσα του, δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει.

Για μένα, το έχω πει ότι και ο τρόπος που σκότωσε αυτή τη γυναίκα δείχνει πολύ έντονο θυμό, γιατί η χρήση του μαχαιριού είναι ένα όπλο το οποίο πραγματικά σε φέρνει τόσο κοντά σε σωματική επαφή με το θύμα, που θέλεις και να το βασανίσεις και να δείξεις τον απόλυτο έλεγχο και την κυριαρχία».