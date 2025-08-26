newspaper
Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
Ελλάδα 26 Αυγούστου 2025

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
Έναν ατελείωτο εφιάλτη. Μια ζωή μέσα στον φόβο, την καθημερινή κακοποίηση, τις απειλές, την αρρωστημένη ζήλια, τον τρόμο για τη ζωή των παιδιών της. Έτσι κυλούσαν τα χρόνια για την 36χρονη γυναίκα στο Βόλο, δίπλα στον άνθρωπο που τελικά έγινε ο δολοφόνος της.

Όπως τόνισε η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης, ο 40χρονος τη ζήλευε παθολογικά, με τα περιστατικά βίας να είναι συχνά μεταξύ του ζευγαριού.

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι. Αυτή πήρε το χώμα για πάντα, ας πάρει και αυτός την φυλακή για πάντα», λέει η αδελφή της μιλώντας στο MEGA.

Οι βιασμοί από τον σύζυγο και οι αμβλώσεις

Σε άλλο σημείο η αδελφή της αναφέρει πως η 36χρονη κρυβόταν αρκετές φορές από 40χρονο σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές και αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε όσα είχε πει ο γιατρός στην αδελφή της, για τους κινδύνους που είχε λόγω των εκτρώσεων που είχε κάνει.
«Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, πήγε έκανε την έκτρωση και λέει ο γιατρός: ‘κοίτα η ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις’» πρόσθεσε.

Καθημερινό φαινόμενο οι τσακωμοί

Η οικογένεια της 36χρονης είναι συντετριμμένη. Όλοι γνώριζαν. Ήξεραν ότι ο 40χρονος άνδρας ζήλευε τη γυναίκα του παθολογικά. Το έβλεπαν. Το άκουγαν. Τα παιδιά το βίωναν κάθε μέρα στο σπίτι τους. Κανείς όμως, δεν μιλούσε.

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο» ανέφερε η κόρη του ζευγαριού, συμπληρώνοντας ότι ο πατέρας της έπαιρνε το κινητό της 36χρονης για να ψάχνει τα μηνύματά της.

Ήταν επιθετικός και στα παιδιά ο 40χρονος

Ο 40χρονος φαίνεται πως έκανε σενάρια στο μυαλό του. Τον τελευταίο καιρό επέμενε ότι η γυναίκα του τον απατά. Οι τσακωμοί τους ήταν πλέον καθημερινοί, με τον 40χρονο να βγαίνει εκτός εαυτού.

Η 36χρονη πάλευε να σωθεί από εκείνον. Ήταν πολλές φορές που προσπάθησε να φύγει. Που κρύφτηκε στ’ αδέλφια της. Εκείνος όμως, πάντα την έβρισκε. Και την ανάγκαζε να επιστρέψει. Σε μια ζωή κόλαση, την οποία ωστόσο, η γυναίκα φαίνεται πως έκρυβε καλά από τους φίλους της, στους οποίους παρουσίαζε έναν γάμο γεμάτο ευτυχία.

«Μου έδειχνε φωτογραφίες από τα παιδιά της, λέω: ‘με 4 παιδιά, πώς τα βγάζεις πέρα;’, ‘εντάξει’ λέει ‘μπορεί να είναι δύσκολα αλλά εμείς με τον άντρα μου αγαπάμε πάρα πολύ τα παιδιά’. Μου έδειχνε διάφορες φωτογραφίες, τον περασμένου μήνα, την συνάντησα, δεν μου έδειχνε την εντύπωση κακοποιημένης γυναίκας, να έχει βία από τον άντρα της, τίποτα απολύτως. Φαινόταν να τρομάζει, φαινόταν να έχει φόβο, ήταν άνετη, ήρεμη και δεν φαινόταν», λέει φίλη της.

Το μένος του ο 40χρονος δεν το ξεσπούσε μόνο της γυναίκα του που ζήλευε, αλλά και στα παιδιά τους, που δεν έφταιγαν σε τίποτα να μαρτυρούν κι εκείνα από τα χέρια του.

«Τα χειρότερα, εφιάλτης ήταν αυτό. Όπως για την αδερφή μου και τα παιδιά. Πετούσε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Τους τραβούσε από τα χέρια, από την μπλούζα και τους πέταγε. Εγώ ήθελα, προσπάθησα να πάω να κάνω μήνυση αλλά μου το απαγόρευσε η αδελφή μου, γιατί φοβόταν μην κάνει κακό στα παιδιά. Τους πήρα εδώ για καλύτερη ζωή αλλά αυτός δεν άλλαζε, όπως στην Αλβανία που ήταν, όπως και εδώ, τα ίδια πράγματα» πρόσθεσε η αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας.

Η 36χρονη γυναίκα, δεν κατάφερε τελικά να ξεφύγει, καθώς ο 40χρονος την έσφαξε μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Σύνταξη
