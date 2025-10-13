magazin
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 13.10.2025]
Ημερήσια 13 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 13.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε private χρόνο για σένα και προσπάθησε να βελτιώσεις τη διάθεσή σου με το να αγνοήσεις τις άσχημες συμπεριφορές ορισμένων απέναντί σου. Παράλληλα δες τα πάντα γύρω σου λίγο πιο θετικά και αισιόδοξα. Αναδιοργάνωσε τα πλάνα και τις κινήσεις σου. Θέσε άμεσα ξεκάθαρους στόχους μεν, κινήσου και όσο πιο στρατηγικά μπορείς δε.

DON’TS: Μην συνεχίσεις να αγνοείς τις υποχρεώσεις που βλέπεις ότι επιμένουν σχετικά με τα οικονομικά. Μη διστάσεις να κάνεις διάφορες συζητήσεις, προκειμένου να βρεις τις κρυμμένες ευκαιρίες που υπάρχουν για ανοίγματα που θέλεις να κάνεις ή για απλές διευκολύνσεις στις δουλειές σου. Μην αφήνεις τα εμπόδια να διαιωνίζονται στα ερωτικά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Θέσε ως προτεραιότητά σου το να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Βάλε τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις όσα σκέφτεσαι πιο εύκολα. Συζήτησε τις νέες ιδέες που έχεις με τους συναδέλφους σου. Αν συμμετέχεις σε ομαδικά πρότζεκτ, υποστήριξε και βοήθησε τους άλλους μεν, βάλε την προσωπική σου πινελιά δε.

DON’TS: Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος ως προς τον χρόνο σου. Κοινώς μη βγεις εκτός του time frame που σου έχει δοθεί. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις διευκρινίσεις ή και να δώσεις εσύ σωστότερες οδηγίες, αν είσαι σε θέση που πρέπει να το κάνεις. Από την άλλη, πρόσεξε να μην επικοινωνείς αόριστα και θολά γενικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Δημιούργησε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να κινηθείς και να λειτουργήσεις όπως εσύ θέλεις. Χαλαρώνει η ατμόσφαιρα γύρω σου, άρα χαλάρωσε κι εσύ. Έστω λίγο. Αυτό θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου, αρκεί βέβαια να μπορέσεις να παραμείνεις άκρως συγκεντρωμένος, σωστά;

DON’TS: Μη διστάσεις να διοχετεύσεις την ένταση που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου σε κάτι πιο δημιουργικό ή ακόμα και στα επαγγελματικά σου. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεις το πρόγραμμά σου, καθώς ο σωστός προγραμματισμός θα σε βοηθήσει και να τα προλάβεις όλα και να χαλαρώσεις. Μην αγνοείς το έτερον ήμισυ.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Χαλάρωσε τα νεύρα σου, ώστε να μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις με μεγαλύτερη άνεση. Κάνε αυτό που θέλεις και με τον τρόπο που σε εκφράζει, προκειμένου να φτάσεις πιο κοντά στους στόχους σου. Αυτό σχετίζεται και με τα επαγγελματικά, αλλά και με τα ερωτικά σου. Βάλε τις δουλειές σου σε σειρά. Κοινώς οργανώσου!

DON’TS: Μην αφήσεις τα ζόρια που συνεχίζονται από χθες να σε χαώσουν ή να σε απογοητεύσουν, γιατί σε βλέπω να παρατάς τα όπλα και να μην καταβάλεις την παραμικρή προσπάθεια να τα διαχειριστείς. Μην αγνοείς τη δύναμη που κουβαλάει το φλερτ, καθώς αυτό μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Μην αγνοείς ούτε τη δημιουργικότητά σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Κινήσου από τα παρασκήνια σήμερα, προκειμένου και πιο ήπια να κινηθείς, αλλά και την καλή σου διάθεση να διαφυλάξεις. Δες τα πάντα γύρω σου με διαφορετικό μάτι. Όμως δέξου τα όσα θα δεις και θα σου επιβεβαιώσουν τις υποψίες που σου είχε δημιουργήσει το ένστικτό σου τελευταία. Ξεκουράσου για να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, ειδικά στις εντάσεις που ίσως δημιουργηθούν με μέλη της οικογένειας ή στον δρόμο κατά τις μετακινήσεις σου. Μην αγνοείς την στήριξη που προσπαθούν να σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι. Ωστόσο μη διστάσεις να τους υπερασπιστείς κι εσύ, ακόμα κι αν δεν το μάθουν.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να ανοιχτείς και να έρθεις πιο κοντά είτε με μέλη της παρέας σου είτε με μέλη της ομάδας μέσα στην οποία δραστηριοποιείσαι. Παράλληλα όμως μπορείς να γίνεις και λίγο πιο κοινωνικός, ώστε να κάνεις νέες γνωριμίες. Μάλιστα δεν αποκλείεται αυτές να δημιουργήσουν εντελώς καινούργιες προοπτικές για τα επαγγελματικά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις κάποια πράγματα με τους φίλους σου, προκειμένου να λύσετε τις διάφορες και τις παρεξηγήσεις σας. Άλλωστε δεν νομίζω να σου αρέσει το άβολο κλίμα που επικρατεί μεταξύ σας τελευταία, σωστά; Μη βιάζεσαι να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα που θες. Αν τα κάνεις, τότε μην τα κάνεις εντελώς απρόσεκτα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Χαλάρωσε μεν, γίνε πιο άμεσος στις αντιδράσεις σου δε. Παράλληλα οργανώσου όσο καλύτερα μπορείς. Βάλε τα επαγγελματικά σου σε προτεραιότητα, καθώς τα θέματα που υπάρχουν εκεί μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα σήμερα. Αρκεί βέβαια να ζητήσεις βοήθεια, αν και εφόσον την χρειαστείς. Συζήτησε ήρεμα για τα οικονομικά σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς, αν σου ανατεθούν παραπάνω αρμοδιότητες, γιατί αυτό δείχνει πως εμπιστεύονται τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεις τα πάντα, σωστά; Στα ερωτικά, μη διστάσεις να προσεγγίσεις το άτομο που θες και να του δείξεις το ενδιαφέρον σου πρώτος. Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου γενικά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ηρέμησε τα νεύρα σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Αξιοποίησε την αισιοδοξία που νιώθεις για να δεις τα πάντα υπό ένα πιο ευρύ φάσμα, αποφεύγοντας να μείνεις κολλημένος σε ανούσιες λεπτομέρειες. Γίνε πιο δραστήριος και πάρε μέρος σε συζητήσεις για να βρεις λύση στα προβλήματά σου.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για πράγματα που ούτε φταις, αλλά ούτε και μπορείς να αλλάξεις. Μη διστάσεις να κάνεις ό,τι μπορείς για να ξεφύγεις από τον αρνητισμό που κουβαλούσες το προηγούμενο διάστημα. Μη γίνεις έντονος λόγω του παρασκηνίου που θα σου αποκαλυφθεί και μην επέμβεις σε ξένα χωράφια. Μην συμμετάσχεις σε κουτσομπολιά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Μιας και που ηρεμούν τα πάντα γύρω σου, γιατί δεν προσπαθείς να επεξεργαστείς πιο βαθιά ορισμένες καταστάσεις; Αυτό πάντως θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς και το μεγάλο σου άγχος. Πάρε αποστάσεις από τα πολλά για να διαχειριστείς τα ζόρια σου με ηρεμία. Οργάνωσε τις επόμενες κινήσεις σου, αλλά βάλε και τις σκέψεις σου σε σειρά.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εντάσεις και στις διαφωνίες που υπάρχουν μέσα στην παρέα ή στη δουλειά να ξεφύγουν και να χαλάσουν το όμορφο κλίμα της μέρας. Μη διστάσεις να κάνεις αυτό που εσύ θεωρείς καλύτερο, καθώς ακόμα κι αν δεν πετύχεις αυτό που θες, θα έχεις απολαύσει τη διαδικασία. Μην αρνηθείς οικονομικές διευκολύνσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα γύρω σου είναι πιο ήπια, προσπάθησε να συζητήσεις ξεκάθαρα στους συναδέλφους σου τα θέματα που σε απασχολούν. Ειδικά αφού νιώθεις πιο έτοιμος από ποτέ. Ή αν νιώθεις πως κάποιες δουλειές μένουν πίσω. Πάντως από το να αγχωθείς είναι προτιμότερο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να επικοινωνήσεις αυτά που θες.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από άσχημες καταστάσεις που δεν σε αφορούν πραγματικά. Μη διστάσεις να εφαρμόσεις τους τρόπους που σου έρχονται για να αποφορτίσεις την ατμόσφαιρα μεταξύ εσού και του αμόρε ή κάποιων φίλων σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις λεπτομέρειες, γιατί αυτές μπορεί να σου κοστίσουν σε χρόνο ή να σε ωθήσουν στο να κάνεις λάθη.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, εκμεταλλεύσου το ότι οι τόνοι πέφτουν, αλλά βελτιώνεται και το κλίμα, προκειμένου να μπορέσεις να λειτουργήσεις κι εσύ λίγο πιο άνετα. Ταυτόχρονα βάλε σε προτεραιότητα όλες τις δουλειές σου, αλλά συζήτησε το πως πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα εκεί, ώστε να αποφύγεις τα λάθη ή ακόμα και το χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις, ώστε να διευκολύνεις το κλείσιμο μιας συμφωνίας που κυνηγάς. Από την άλλη, μη διστάσεις να προτείνεις κάποιο νέο άνοιγμα που θα αλλάξει τα δεδομένα και ίσως να ενισχύσει τη θέση σου στη δουλειά. Όμως μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις. Μη γίνεις αντιδραστικός, αν πάρεις μέρος σε καυγάδες.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Να ξέρεις πως όσο πιο ήρεμος είσαι, τόσο πιο εύκολα και ξεκάθαρα θα εκφράζεσαι. Εξωτερίκευσε τα συναισθήματά σου και γίνε και λίγο πιο δημιουργικός, καθώς έχεις μεγάλη ανάγκη από μια πιο καλλιτεχνική έκφραση. Μάλιστα δεν αποκλείεται να σου δοθούν ευκαιρίες να εκφράσεις το πως νιώθεις ή τα παράπονά σου στα κατάλληλα άτομα.

DON’TS: Μην αρχίσεις να πετάς διάφορες σπόντες γενικώς και ειδικά όχι στον ερωτικό τομέα. Μην προσπαθήσεις να κρύψεις ή και να καταπιέσεις την παιχνιδιάρικη διάθεσή σου. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην κινηθείς παρορμητικά όσον αφορά τα οικονομικά σου κι αυτό γιατί παίζει να μην εξελιχθούν τα πράγματα ακριβώς όπως θα ήθελες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Stream magazin
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
«Νταήδες» 12.10.25

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior
«Μαργαριτάρι των Αντιλλών» 12.10.25

Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior

Για τη 10η επέτειο του πρότζεκτ Dior Lady Art, ο αϊτινοαμερικανός καλλιτέχνης Πατρίκ Εζέν μεταμορφώνει την εμβληματική τσάντα του οίκου σε ένα έργο που μιλά για ρίζες, ανθεκτικότητα και πολιτιστική μνήμη

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας, μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία – «Ζωντανή» η Ρουμανία, για πρωτιά η Πολωνία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Σημαντικές νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 πέτυχαν Ρουμανία, Πολωνία και η Κροατία, με την τελευταία επί της ουσίας να έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
On Field 12.10.25

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)

Η Εθνική μας ομάδα προσπάθησε όσο μπορούσε όμως δεν έκανε την υπέρβαση στην Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας την ήττα (3-1) από τη Δανία, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»
Μπάσκετ 12.10.25

Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μετά το ματς δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»
Resistance 12.10.25

«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Μπορεί ο πλανήτης της μουσικής να είναι δέσμιος του ψηφιακού αλγόριθμου, ωστόσο ένα ριζοσπαστικό κίνημα αντίστασης στο Spotify ξεσηκώνει την ανεξάρτητη σκηνή κατά του βασιλιά του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Μπάσκετ 12.10.25

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

