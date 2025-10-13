Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 13.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε private χρόνο για σένα και προσπάθησε να βελτιώσεις τη διάθεσή σου με το να αγνοήσεις τις άσχημες συμπεριφορές ορισμένων απέναντί σου. Παράλληλα δες τα πάντα γύρω σου λίγο πιο θετικά και αισιόδοξα. Αναδιοργάνωσε τα πλάνα και τις κινήσεις σου. Θέσε άμεσα ξεκάθαρους στόχους μεν, κινήσου και όσο πιο στρατηγικά μπορείς δε.
DON’TS: Μην συνεχίσεις να αγνοείς τις υποχρεώσεις που βλέπεις ότι επιμένουν σχετικά με τα οικονομικά. Μη διστάσεις να κάνεις διάφορες συζητήσεις, προκειμένου να βρεις τις κρυμμένες ευκαιρίες που υπάρχουν για ανοίγματα που θέλεις να κάνεις ή για απλές διευκολύνσεις στις δουλειές σου. Μην αφήνεις τα εμπόδια να διαιωνίζονται στα ερωτικά.
Ταύρος
DO’S: Θέσε ως προτεραιότητά σου το να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Βάλε τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις όσα σκέφτεσαι πιο εύκολα. Συζήτησε τις νέες ιδέες που έχεις με τους συναδέλφους σου. Αν συμμετέχεις σε ομαδικά πρότζεκτ, υποστήριξε και βοήθησε τους άλλους μεν, βάλε την προσωπική σου πινελιά δε.
DON’TS: Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος ως προς τον χρόνο σου. Κοινώς μη βγεις εκτός του time frame που σου έχει δοθεί. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις διευκρινίσεις ή και να δώσεις εσύ σωστότερες οδηγίες, αν είσαι σε θέση που πρέπει να το κάνεις. Από την άλλη, πρόσεξε να μην επικοινωνείς αόριστα και θολά γενικά.
Δίδυμοι
DO’S: Δημιούργησε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να κινηθείς και να λειτουργήσεις όπως εσύ θέλεις. Χαλαρώνει η ατμόσφαιρα γύρω σου, άρα χαλάρωσε κι εσύ. Έστω λίγο. Αυτό θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου, αρκεί βέβαια να μπορέσεις να παραμείνεις άκρως συγκεντρωμένος, σωστά;
DON’TS: Μη διστάσεις να διοχετεύσεις την ένταση που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου σε κάτι πιο δημιουργικό ή ακόμα και στα επαγγελματικά σου. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεις το πρόγραμμά σου, καθώς ο σωστός προγραμματισμός θα σε βοηθήσει και να τα προλάβεις όλα και να χαλαρώσεις. Μην αγνοείς το έτερον ήμισυ.
Καρκίνος
DO’S: Χαλάρωσε τα νεύρα σου, ώστε να μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις με μεγαλύτερη άνεση. Κάνε αυτό που θέλεις και με τον τρόπο που σε εκφράζει, προκειμένου να φτάσεις πιο κοντά στους στόχους σου. Αυτό σχετίζεται και με τα επαγγελματικά, αλλά και με τα ερωτικά σου. Βάλε τις δουλειές σου σε σειρά. Κοινώς οργανώσου!
DON’TS: Μην αφήσεις τα ζόρια που συνεχίζονται από χθες να σε χαώσουν ή να σε απογοητεύσουν, γιατί σε βλέπω να παρατάς τα όπλα και να μην καταβάλεις την παραμικρή προσπάθεια να τα διαχειριστείς. Μην αγνοείς τη δύναμη που κουβαλάει το φλερτ, καθώς αυτό μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Μην αγνοείς ούτε τη δημιουργικότητά σου.
Λέων
DO’S: Κινήσου από τα παρασκήνια σήμερα, προκειμένου και πιο ήπια να κινηθείς, αλλά και την καλή σου διάθεση να διαφυλάξεις. Δες τα πάντα γύρω σου με διαφορετικό μάτι. Όμως δέξου τα όσα θα δεις και θα σου επιβεβαιώσουν τις υποψίες που σου είχε δημιουργήσει το ένστικτό σου τελευταία. Ξεκουράσου για να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, ειδικά στις εντάσεις που ίσως δημιουργηθούν με μέλη της οικογένειας ή στον δρόμο κατά τις μετακινήσεις σου. Μην αγνοείς την στήριξη που προσπαθούν να σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι. Ωστόσο μη διστάσεις να τους υπερασπιστείς κι εσύ, ακόμα κι αν δεν το μάθουν.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να ανοιχτείς και να έρθεις πιο κοντά είτε με μέλη της παρέας σου είτε με μέλη της ομάδας μέσα στην οποία δραστηριοποιείσαι. Παράλληλα όμως μπορείς να γίνεις και λίγο πιο κοινωνικός, ώστε να κάνεις νέες γνωριμίες. Μάλιστα δεν αποκλείεται αυτές να δημιουργήσουν εντελώς καινούργιες προοπτικές για τα επαγγελματικά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις κάποια πράγματα με τους φίλους σου, προκειμένου να λύσετε τις διάφορες και τις παρεξηγήσεις σας. Άλλωστε δεν νομίζω να σου αρέσει το άβολο κλίμα που επικρατεί μεταξύ σας τελευταία, σωστά; Μη βιάζεσαι να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα που θες. Αν τα κάνεις, τότε μην τα κάνεις εντελώς απρόσεκτα.
Ζυγός
DO’S: Χαλάρωσε μεν, γίνε πιο άμεσος στις αντιδράσεις σου δε. Παράλληλα οργανώσου όσο καλύτερα μπορείς. Βάλε τα επαγγελματικά σου σε προτεραιότητα, καθώς τα θέματα που υπάρχουν εκεί μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα σήμερα. Αρκεί βέβαια να ζητήσεις βοήθεια, αν και εφόσον την χρειαστείς. Συζήτησε ήρεμα για τα οικονομικά σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς, αν σου ανατεθούν παραπάνω αρμοδιότητες, γιατί αυτό δείχνει πως εμπιστεύονται τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεις τα πάντα, σωστά; Στα ερωτικά, μη διστάσεις να προσεγγίσεις το άτομο που θες και να του δείξεις το ενδιαφέρον σου πρώτος. Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου γενικά.
Σκορπιός
DO’S: Ηρέμησε τα νεύρα σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Αξιοποίησε την αισιοδοξία που νιώθεις για να δεις τα πάντα υπό ένα πιο ευρύ φάσμα, αποφεύγοντας να μείνεις κολλημένος σε ανούσιες λεπτομέρειες. Γίνε πιο δραστήριος και πάρε μέρος σε συζητήσεις για να βρεις λύση στα προβλήματά σου.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για πράγματα που ούτε φταις, αλλά ούτε και μπορείς να αλλάξεις. Μη διστάσεις να κάνεις ό,τι μπορείς για να ξεφύγεις από τον αρνητισμό που κουβαλούσες το προηγούμενο διάστημα. Μη γίνεις έντονος λόγω του παρασκηνίου που θα σου αποκαλυφθεί και μην επέμβεις σε ξένα χωράφια. Μην συμμετάσχεις σε κουτσομπολιά.
Τοξότης
DO’S: Μιας και που ηρεμούν τα πάντα γύρω σου, γιατί δεν προσπαθείς να επεξεργαστείς πιο βαθιά ορισμένες καταστάσεις; Αυτό πάντως θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς και το μεγάλο σου άγχος. Πάρε αποστάσεις από τα πολλά για να διαχειριστείς τα ζόρια σου με ηρεμία. Οργάνωσε τις επόμενες κινήσεις σου, αλλά βάλε και τις σκέψεις σου σε σειρά.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εντάσεις και στις διαφωνίες που υπάρχουν μέσα στην παρέα ή στη δουλειά να ξεφύγουν και να χαλάσουν το όμορφο κλίμα της μέρας. Μη διστάσεις να κάνεις αυτό που εσύ θεωρείς καλύτερο, καθώς ακόμα κι αν δεν πετύχεις αυτό που θες, θα έχεις απολαύσει τη διαδικασία. Μην αρνηθείς οικονομικές διευκολύνσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα γύρω σου είναι πιο ήπια, προσπάθησε να συζητήσεις ξεκάθαρα στους συναδέλφους σου τα θέματα που σε απασχολούν. Ειδικά αφού νιώθεις πιο έτοιμος από ποτέ. Ή αν νιώθεις πως κάποιες δουλειές μένουν πίσω. Πάντως από το να αγχωθείς είναι προτιμότερο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να επικοινωνήσεις αυτά που θες.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από άσχημες καταστάσεις που δεν σε αφορούν πραγματικά. Μη διστάσεις να εφαρμόσεις τους τρόπους που σου έρχονται για να αποφορτίσεις την ατμόσφαιρα μεταξύ εσού και του αμόρε ή κάποιων φίλων σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις λεπτομέρειες, γιατί αυτές μπορεί να σου κοστίσουν σε χρόνο ή να σε ωθήσουν στο να κάνεις λάθη.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, εκμεταλλεύσου το ότι οι τόνοι πέφτουν, αλλά βελτιώνεται και το κλίμα, προκειμένου να μπορέσεις να λειτουργήσεις κι εσύ λίγο πιο άνετα. Ταυτόχρονα βάλε σε προτεραιότητα όλες τις δουλειές σου, αλλά συζήτησε το πως πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα εκεί, ώστε να αποφύγεις τα λάθη ή ακόμα και το χάσιμο πολύτιμου χρόνου.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις, ώστε να διευκολύνεις το κλείσιμο μιας συμφωνίας που κυνηγάς. Από την άλλη, μη διστάσεις να προτείνεις κάποιο νέο άνοιγμα που θα αλλάξει τα δεδομένα και ίσως να ενισχύσει τη θέση σου στη δουλειά. Όμως μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις. Μη γίνεις αντιδραστικός, αν πάρεις μέρος σε καυγάδες.
Ιχθύες
DO’S: Να ξέρεις πως όσο πιο ήρεμος είσαι, τόσο πιο εύκολα και ξεκάθαρα θα εκφράζεσαι. Εξωτερίκευσε τα συναισθήματά σου και γίνε και λίγο πιο δημιουργικός, καθώς έχεις μεγάλη ανάγκη από μια πιο καλλιτεχνική έκφραση. Μάλιστα δεν αποκλείεται να σου δοθούν ευκαιρίες να εκφράσεις το πως νιώθεις ή τα παράπονά σου στα κατάλληλα άτομα.
DON’TS: Μην αρχίσεις να πετάς διάφορες σπόντες γενικώς και ειδικά όχι στον ερωτικό τομέα. Μην προσπαθήσεις να κρύψεις ή και να καταπιέσεις την παιχνιδιάρικη διάθεσή σου. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην κινηθείς παρορμητικά όσον αφορά τα οικονομικά σου κι αυτό γιατί παίζει να μην εξελιχθούν τα πράγματα ακριβώς όπως θα ήθελες.
