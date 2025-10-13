DO’S: Θέσε ως προτεραιότητά σου το να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Βάλε τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις όσα σκέφτεσαι πιο εύκολα. Συζήτησε τις νέες ιδέες που έχεις με τους συναδέλφους σου. Αν συμμετέχεις σε ομαδικά πρότζεκτ, υποστήριξε και βοήθησε τους άλλους μεν, βάλε την προσωπική σου πινελιά δε.

DON’TS: Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος ως προς τον χρόνο σου. Κοινώς μη βγεις εκτός του time frame που σου έχει δοθεί. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις διευκρινίσεις ή και να δώσεις εσύ σωστότερες οδηγίες, αν είσαι σε θέση που πρέπει να το κάνεις. Από την άλλη, πρόσεξε να μην επικοινωνείς αόριστα και θολά γενικά.