Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών

Ο Ίαν Γουάτκινς, πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets και καταδικασμένος παιδοβιαστής, σκοτώθηκε σε επίθεση που έλαβε χώρα σε φυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ήταν 48 ετών.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία του West Yorkshire ανακοίνωσε ότι δύο άνδρες ηλικίας 25 και 43 ετών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο, χωρίς να αναφέρουν περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση.

To περιστατικό

Ο Ίαν Γουάτκινς πέθανε το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, μετά από μαχαιριά που δέχθηκε από κρατούμενο στο σωφρονιστικό κατάστημα HMP Wakefield, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στο West Yorkshire, σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Στις 9:39 π.μ. σήμερα το πρωί (Σάββατο), η αστυνομία έλαβε κλήση από το προσωπικό της φυλακής HMP Wakefield, το οποίο ανέφερε επίθεση σε κρατούμενο», ανέφερε η αστυνομία του West Yorkshire σε δήλωση, σύμφωνα με το Reuters. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο και ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα».

View this post on Instagram A post shared by Far Out Magazine (@faroutmagazine)

Αν και η δήλωση δεν ανέφερε το όνομα του Γουάτκινς, το Sky News ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, μετά την έξοδο των κρατουμένων από τα κελιά τους εκείνο το πρωί, δέχθηκε μαχαιριές στον λαιμό. Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό δεν είχαν ακόμη αποκαλυφθεί μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γουάτκινς δέχτηκε επίθεση στη φυλακή. Τον Αύγουστο του 2023, δέχτηκε επίθεση από τρεις κρατούμενους και υπέστη τραυματισμούς που απαιτούσαν ιατρική περίθαλψη.

Οι κατηγορίες

Οι Lostprophets σχηματίστηκαν το 1997 και γνώρισαν επιτυχία τη δεκαετία του 2000, με το άλμπουμ τους Liberation Transmission να κατακτά την κορυφή των βρετανικών charts το 2006 και το «Last Train Home» να φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard Alternative Songs chart το 2004. Το τελευταίο τους άλμπουμ, Weapons, κυκλοφόρησε το 2012, λίγο πριν τη σύλληψη του Ίαν Γουάτκινς.

Η μπάντα διαλύθηκε λίγο μετά.

Ο Ίαν Γουάτκινς καταδικάστηκε το 2013 αφού ομολόγησε την ενοχή του σε 13 κατηγορίες.

Είχε παραδεχτεί δύο απόπειρες βιασμού, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, συνέργεια σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, συνωμοσία για βιασμό παιδιού κάτω των 13 ετών και συνωμοσία για σεξουαλική κακοποίηση άλλου παιδιού κάτω των 13 ετών.

Επίσης, ομολόγησε την ενοχή του για έξι κατηγορίες λήψης και κατοχής πορνογραφικού υλικού που απεικόνιζε παιδιά.

*Με πληροφορίες από: Billboard | BBC