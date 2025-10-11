magazin
11.10.2025 | 19:49
Πυροβολισμοί σε στοιχηματικό γραφείο στη Γερμανία
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
11 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο ατιμασμένος ροκ σταρ από το Πόντιπριντ της Ουαλίας, πέθανε αφότου δέχθηκε επίθεση μέσα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας HMP Γουέικφιλντ.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι κλήθηκε στις φυλακές το πρωί του Σαββάτου για μια επίθεση σε κρατούμενο, ο οποίος διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου.

Πληροφορίες του πρακτορείου PA αναφέρουν ότι ο Γουάτκινς, 48, πέθανε μετά από επίθεση με μαχαίρι από συγκρατούμενό του.

Ο παιδόφιλος Γουάτκινς είχε δεχθεί επίθεση και τον Αύγουστο του 2023. Ο ατιμασμένος ροκ σταρ είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2013 σε 29 χρόνια κάθειρξη και επιπλέον έξι χρόνια υπό επιτήρηση, για μια σειρά φρικιαστικών σεξουαλικών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων η απόπειρα βιασμού βρέφους.

Οι δύο συγκατηγορούμενές του, μητέρες των παιδιών που κακοποίησε, είχαν καταδικαστεί σε 14 και 17 χρόνια φυλάκισης.

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο παιδόφιλος τραγουδιστής, εξέτιε ποινή 29 ετών για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού βρέφους

«Πρωτόγνωρη διαστροφή»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Γουάτκινς ομολόγησε την απόπειρα βιασμού και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, αν και δήλωσε αθώος για βιασμό.

Παραδέχθηκε επίσης τη συνωμοσία για βιασμό παιδιού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης κατά παιδιών, επτά κατηγορίες που αφορούσαν τη λήψη, δημιουργία ή κατοχή ασελγών εικόνων παιδιών, καθώς και μία κατηγορία για κατοχή ακραίας πορνογραφικής εικόνας με σεξουαλική πράξη σε ζώο.

Το 2014, οι δικαστές απέρριψαν την έφεσή του για μείωση της ποινής.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή «βύθισε τις αρχές σε νέα βάθη διαφθοράς».

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορά διασημότητες, αφορά θύματα. Και αυτά τα θύματα είναι παιδιά»

YouTube thumbnail

Πρόσθεσε δε πως «κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος… θα βιώσει σοκ και αποτροπιασμό», τονίζοντας ότι ο Γουάτκινς επέδειξε «πλήρη έλλειψη μετάνοιας».

Πριν την καταδίκη του ο Γουάτκινς ήταν δημοφιλής ροκ σταρ, ο οποίος είχε πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως με τους Lostprophets, ένα ουαλικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1997.

Είχαν κυκλοφορήσει πέντε στούντιο άλμπουμ, μεταξύ των οποίων ένα που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Ντες Μάνιον, επικεφαλής των υπηρεσιών της NSPCC (Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Βίας κατά Παιδιών) στην Ουαλία, μετά την καταδίκη:

«Ο Γουάτκινς χρησιμοποίησε την ιδιότητά του και την παγκόσμια φήμη του ως μέσο για να χειραγωγήσει ανθρώπους και να κακοποιήσει σεξουαλικά παιδιά… Αυτή η υπόθεση δεν αφορά διασημότητες, αφορά θύματα. Και αυτά τα θύματα είναι παιδιά».

Συναγερμός στις φυλακές

Η επίθεση στις φυλακές Γουέικφιλντ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για το σωφρονιστικό ίδρυμα σημειώνει το ρεπορτάζ.

Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, δημοσιεύθηκε έκθεση η οποία διαπίστωνε ότι η βία στο Γουέικφιλντ είχε «αυξηθεί σημαντικά». Η έκθεση σημείωνε με έμφαση: «Πολλοί κρατούμενοι μας είπαν ότι ένιωθαν ανασφαλείς, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι άνδρες που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και οι οποίοι μοιράζονται όλο και περισσότερο τη φυλακή με έναν αυξανόμενο αριθμό νεότερων κρατουμένων».

YouTube thumbnail

Ο θάνατος του παιδόφιλου σεξουαλικού εγκληματία Ίαν Γουάτκινς μέσα στις φυλακές Γουέικφιλντ είναι ένας σκληρός επίλογος σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Βρετανία με το βάθος της διαστροφής.

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

World
Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 11.10.25

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές - Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
NASA 11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

