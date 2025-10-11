Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο ατιμασμένος ροκ σταρ από το Πόντιπριντ της Ουαλίας, πέθανε αφότου δέχθηκε επίθεση μέσα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας HMP Γουέικφιλντ.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι κλήθηκε στις φυλακές το πρωί του Σαββάτου για μια επίθεση σε κρατούμενο, ο οποίος διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου.

Πληροφορίες του πρακτορείου PA αναφέρουν ότι ο Γουάτκινς, 48, πέθανε μετά από επίθεση με μαχαίρι από συγκρατούμενό του.

Ο παιδόφιλος Γουάτκινς είχε δεχθεί επίθεση και τον Αύγουστο του 2023. Ο ατιμασμένος ροκ σταρ είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2013 σε 29 χρόνια κάθειρξη και επιπλέον έξι χρόνια υπό επιτήρηση, για μια σειρά φρικιαστικών σεξουαλικών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων η απόπειρα βιασμού βρέφους.

Οι δύο συγκατηγορούμενές του, μητέρες των παιδιών που κακοποίησε, είχαν καταδικαστεί σε 14 και 17 χρόνια φυλάκισης.

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο παιδόφιλος τραγουδιστής, εξέτιε ποινή 29 ετών για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού βρέφους

«Πρωτόγνωρη διαστροφή»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Γουάτκινς ομολόγησε την απόπειρα βιασμού και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, αν και δήλωσε αθώος για βιασμό.

Παραδέχθηκε επίσης τη συνωμοσία για βιασμό παιδιού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης κατά παιδιών, επτά κατηγορίες που αφορούσαν τη λήψη, δημιουργία ή κατοχή ασελγών εικόνων παιδιών, καθώς και μία κατηγορία για κατοχή ακραίας πορνογραφικής εικόνας με σεξουαλική πράξη σε ζώο.

Το 2014, οι δικαστές απέρριψαν την έφεσή του για μείωση της ποινής.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή «βύθισε τις αρχές σε νέα βάθη διαφθοράς».

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορά διασημότητες, αφορά θύματα. Και αυτά τα θύματα είναι παιδιά»

Πρόσθεσε δε πως «κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος… θα βιώσει σοκ και αποτροπιασμό», τονίζοντας ότι ο Γουάτκινς επέδειξε «πλήρη έλλειψη μετάνοιας».

Πριν την καταδίκη του ο Γουάτκινς ήταν δημοφιλής ροκ σταρ, ο οποίος είχε πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως με τους Lostprophets, ένα ουαλικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1997.

Είχαν κυκλοφορήσει πέντε στούντιο άλμπουμ, μεταξύ των οποίων ένα που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Ντες Μάνιον, επικεφαλής των υπηρεσιών της NSPCC (Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Βίας κατά Παιδιών) στην Ουαλία, μετά την καταδίκη:

«Ο Γουάτκινς χρησιμοποίησε την ιδιότητά του και την παγκόσμια φήμη του ως μέσο για να χειραγωγήσει ανθρώπους και να κακοποιήσει σεξουαλικά παιδιά… Αυτή η υπόθεση δεν αφορά διασημότητες, αφορά θύματα. Και αυτά τα θύματα είναι παιδιά».

Συναγερμός στις φυλακές

Η επίθεση στις φυλακές Γουέικφιλντ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για το σωφρονιστικό ίδρυμα σημειώνει το ρεπορτάζ.

Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, δημοσιεύθηκε έκθεση η οποία διαπίστωνε ότι η βία στο Γουέικφιλντ είχε «αυξηθεί σημαντικά». Η έκθεση σημείωνε με έμφαση: «Πολλοί κρατούμενοι μας είπαν ότι ένιωθαν ανασφαλείς, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι άνδρες που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και οι οποίοι μοιράζονται όλο και περισσότερο τη φυλακή με έναν αυξανόμενο αριθμό νεότερων κρατουμένων».

Ο θάνατος του παιδόφιλου σεξουαλικού εγκληματία Ίαν Γουάτκινς μέσα στις φυλακές Γουέικφιλντ είναι ένας σκληρός επίλογος σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Βρετανία με το βάθος της διαστροφής.