ΗΠΑ: Τρεις εργαζόμενοι της Hyundai έχουν πεθάνει στη Τζόρτζια από το 2022

Τρεις εργαζόμενοι έχουν πεθάνει από τότε που η Hyundai Motor ξεκίνησε την κατασκευή του εργοστασίου αυτοκινήτων αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τζόρτζια το 2022, ανέφερε την Κυριακή η Wall Street Journal, επικαλούμενη μια ανασκόπηση ομοσπονδιακών αρχείων.

Εκτός από τους θανάτους, περισσότεροι από δώδεκα εργαζόμενοι έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ άλλων από πτώση χωρίς να φορούν ιμάντες ασφαλείας και σύνθλιψη από περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, σύμφωνα με την WSJ.

«Διεξαγάγαμε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο και ενισχύσαμε την εποπτεία της ασφάλειας σε ολόκληρο το εργοτάξιο. Έχουμε βελτιώσει τον έλεγχο, την εκπαίδευση και την λογοδοσία των εργολάβων για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συνεργάτες πληρούν τα πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις της Hyundai», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της Hyundai Motor North America σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email.

Mετανάστες εργάτες χωρίς εμπειρία στη Hyundai

Δεκάδες νυν και πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, πολλοί από τους οποίους ήταν συντονιστές ασφαλείας που βοήθησαν στην επίβλεψη της κατασκευής, δήλωσαν σε συνεντεύξεις στην εφημερίδα ότι το εργασιακό περιβάλλον περιλάμβανε πολλούς άπειρους μετανάστες εργάτες, συχνά χαλαρά πρότυπα ασφαλείας και συχνά ατυχήματα.

Το εργοστάσιο, το οποίο λειτουργεί μέσω κοινοπραξίας μεταξύ της Hyundai και της LG Energy Solution της Νότιας Κορέας, βρίσκεται στο προσκήνιο ,μετά από μια εκτεταμένη επιχείρηση κατά της μετανάστευσης και μεταναστών εργατών τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες εργάτες στη μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου σε έναν μόνο χώρο στην ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Οι εργαζόμενοι που έδωσαν συνέντευξη στην WSJ δήλωσαν ότι η Hyundai δεν διασφάλισε ότι οι εργαζόμενοι ήταν σωστά εκπαιδευμένοι και ότι οι ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας έκαναν ελάχιστα για να αποτρέψουν τις παραβιάσεις στους χώρους εργασίας, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

«Ενεργήσαμε άμεσα και ολοκληρωμένα για να αποτρέψουμε κάτι παρόμοιο να συμβεί ξανά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai, Χοσέ Μουνιόζ, στην εφημερίδα. «Ταξίδεψα στη Τζόρτζια για να πω ευθέως στην ομάδα μας: Η ασφάλειά τους προηγείται των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής, του κόστους, των κερδών, των πάντων».

Οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, που βρίσκεται στην κομητεία Μπράιαν, περίπου 30 μίλια δυτικά της Σαβάνα, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΟΤ