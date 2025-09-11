ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Εκατοντάδες νοτιοκορεάτες εργάτες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια επιδρομής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai Motor, απελευθερώθηκαν και θα μεταφερθούν σύντομα στο αεροδρόμιο, μετέδωσε σήμερα το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Λίγο νωρίτερα νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσφέρθηκε να επιτρέψει στους εργάτες αυτούς να παραμείνουν στις ΗΠΑ για να εκπαιδεύσουν αμερικανούς εργάτες, αλλά μόνο ένας επέλεξε να παραμείνει.

Το άνοιγμα αυτό του Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει κατά μία ημέρα η αναχώρηση μιας πτήσης τσάρτερ για τον επαναπατρισμό τους. Η αναχώρησή τους από τις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα.

Περίπου 300 Νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι – κάποιοι με υψηλή ειδίκευση- συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα μαζί με 175 άλλους στην Τζόρτζια, στο χώρο όπου κατασκευάζεται το 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εργοστάσιο των Hyundai Motor και LG Energy Solution, το οποίο θα παράγει μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να μην απελαθούν 475, όμως η Σεούλ θα προχωρήσει στον άμεσο επαναπατρισμό τους διότι «βρίσκονται σε κατάσταση σοκ», ξεκαθάρισε το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ.

Η «προσφορά» Τραμπ

Ο Τραμπ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ζήτησε από αμερικανούς αξιωματούχους να «ενθαρρύνουν» τους εργάτες, που συνελήφθησαν στο εργοστάσιο, να παραμείνουν στη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του νοτιοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως ο Τραμπ πρότεινε να παραμείνουν οι Νοτιοκορεάτες για να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν Αμερικανούς.

Ο νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιούν, ο οποίος βρισκόταν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το θέμα με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε προτείνοντας να επαναπατρισθούν αεροπορικώς οι Κορεάτες για να συνέλθουν και στη συνέχεια, εφόσον θέλουν, να επιστρέψουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τσο δήλωσε επίσης ότι οι εργάτες δεν θα φορούν χειροπέδες όταν μεταφερθούν από το κέντρο κράτησης στο αεροδρόμιο, μετέδωσε το Yonhap.

Οι μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ μεταφέρουν συνήθως δέσμιους τους μετανάστες για να τους επιβιβάσουν σε πτήσεις απέλασης.

«Αποσταθεροποιητική εξέλιξη»

Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε σοκ στη Νότια Κορέα και έκανε νοτιοκορεατικές εταιρείες να αναρωτιούνται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους στις ΗΠΑ.

Κορεατικές επιχειρήσεις έχουν παραπονεθεί για τα αυστηρά όρια που θέτουν οι ΗΠΑ στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για εξειδικευμένους ξένους εργάτες, για τα οποία λένε πως τις δυσκολεύουν να στέλνουν γρήγορα προσωπικό για να επιλύουν τα περίπλοκα ζητήματα που προκύπτουν κατά την κατασκευή εργοστασίων υψηλής τεχνολογίας ή για να εκπαιδεύσουν ντόπιους εργάτες.

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ προειδοποίησε σήμερα ότι η έφοδος της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης στο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών των Hyundai και LG την περασμένη εβδομάδα, ίσως έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στις μελλοντικές επενδύσεις της χώρας του στις ΗΠΑ.

Η έφοδος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη εκατοντάδων νοτιοκορεατών εργαζομένων, κάποιων με υψηλή ειδίκευση, που οδηγήθηκαν δεμένοι χειροπόδαρα σε λεωφορεία και κατόπιν σε κρατητήρια, ήταν δυνητικά «αποσταθεροποιητική» εξέλιξη, σημείωσε ο αρχηγός του κράτους, εξηγώντας πως «θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις για μελλοντικές επενδύσεις», ιδιαίτερα στην αποτίμηση της «επιτευξιμότητας άμεσων δραστηριοτήτων» ομίλων της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ.