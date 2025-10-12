Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες
Η Αλβανία πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Σερβίας, με το γκολ του Μανάι στο 45’+1′, να χαρίζει τη νίκη στη χώρα του και να βγάζει τους συμπατριώτες του στο δρόμο να το πανηγυρίσουν.
Μάλιστα, τα τοπικά Μέσα περιέγραψαν τα όσα έγιναν στους δρόμους των Τιράνων ως «επανάληψη του 2004 με την Ελλάδα», όταν η Αλβανία είχε επικρατήσει με 2-1 της Εθνικής μας, ωστόσο δεν έλειψαν και οι… υπερβολές.
Δείτε εικόνες από όσα έγιναν στην Αλβανία μετά το διπλό επί της Σερβίας
Όπως φαίνεται στα βίντεο που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, ένας άνδρας που φορούσε τη σημαία της Αλβανίας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του.
Να σημειωθεί πως, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί αποθεωτικά την αποστολή που επέστρεφε από τη Σερβία.
12.10.2025, Serbia🇷🇸 – Albania🇦🇱, Albanian fan celebrating by firing a gun in Prishtina , clcik here for more: https://t.co/U5l9xn8fim
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/sJZraXihLZ
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 11, 2025
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
