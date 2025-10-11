Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.
Δράση σε τέσσερις ομίλους για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στο Έλτσε, η Ισπανία επικράτησε της Γεωργίας με 2-0 για το Group E, σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Γέρεμι Πίνο άνοιξε το σκορ για τη «φούρια ρόχα» στο 24′, ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 64′.
Έτσι η Πρωταθλήτρια Ευρώπης υπέταξε άνετα με 2-0 τη Γεωργία στο Έλτσε και συνεχίζει στην κορυφή του ομίλου της.
Για τον ίδιο όμιλο, η Τουρκία είχε εύκολο βράδυ στην έδρα της Βουλγαρίας την οποία και φιλοδώρησε με έξι γκολ (6-1). Ο Αρντά Γκιουλέρ έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 11′ για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο Κιρίλοφ μετά από ασίστ του Ντεσπόντοφ. Το αυτογκόλ του Ποπόφ στο 49′ έδωσε ξανά τα ηνία στην Τουρκία, ενώ ο Γιλντίζ (51′, 56′) ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Το τελικό 6-1 έγινε με γκολ του Τσέλικ στο 65′ και του Καχβετσί στο 90’+3′.
Έτσι οι Τούρκοι διατήρησαν τον πρώτο λόγο όσον αφορά στη 2η θέση του γκρουπ.
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα αποτελέσματα από τα παιχνίδια του Σαββάτου (11/10)
GROUP E
Βουλγαρία-Τουρκία 1-6
Ισπανία-Γεωργία 2-0
H βαθμολογία:
Στο Group F, η Πορτογαλία τα… χρειάστηκε απέναντι στην Ιρλανδία, αλλά εν τέλει μπόρεσε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα επικρατώντας με 1-0 χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ρούμπεν Νέβες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα.
GROUP F
Ουγγαρία-Αρμενία 2-0
Πορτογαλία-Ιρλανδία 1-0
H βαθμολογία:
Στο Group Ι, η Ιταλία είχε εύκολο έργο εκτός έδρας απέναντι στην Εσθονία, αφού επιβλήθηκε με 3-1. Ο Κεν έδωσε το προβάδισμα στην «σκουάντρα ατζούρα» μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Ρετέγκι να κάνει το 2-0 στο 38′. Ο Εσπόσιτο στο 74′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, για να έρθει δύο λεπτά μετά ο Σαπίνεν να διαμορφώσει το τελικό 3-1.
Στην δεύτερη θέση η ομάδα του Γκατούζο με 12 βαθμούς, στο -6 από την Νορβηγία με ματς λιγότερο.
GROUP I
Νορβηγία-Ισραήλ 5-0
Εσθονία-Ιταλία 3-1
H βαθμολογία:
Τέλος, για το Group K, η Αλβανία πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Σερβίας στο Λέσκοβατς, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες πέτυχε ο Μανάι στο 45’+1′, χαρίζοντας έτσι τη νίκη στη χώρα του με το τελικό 1-0.
Έτσι οι Αλβανοί άφησαν την αντίπαλό τους τέσσερις βαθμούς πίσω για να εδραιωθούν στη 2η θέση του ομίλου της, πίσω από την Αγγλία, με ματς παραπάνω.
GROUP K
Λετονία-Ανδόρρα 2-2
Σερβία-Αλβανία 0-1
H βαθμολογία:
