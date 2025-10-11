Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Δράση σε τέσσερις ομίλους για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στο Έλτσε, η Ισπανία επικράτησε της Γεωργίας με 2-0 για το Group E, σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Γέρεμι Πίνο άνοιξε το σκορ για τη «φούρια ρόχα» στο 24′, ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 64′.

Έτσι η Πρωταθλήτρια Ευρώπης υπέταξε άνετα με 2-0 τη Γεωργία στο Έλτσε και συνεχίζει στην κορυφή του ομίλου της.

Για τον ίδιο όμιλο, η Τουρκία είχε εύκολο βράδυ στην έδρα της Βουλγαρίας την οποία και φιλοδώρησε με έξι γκολ (6-1). Ο Αρντά Γκιουλέρ έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 11′ για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο Κιρίλοφ μετά από ασίστ του Ντεσπόντοφ. Το αυτογκόλ του Ποπόφ στο 49′ έδωσε ξανά τα ηνία στην Τουρκία, ενώ ο Γιλντίζ (51′, 56′) ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Το τελικό 6-1 έγινε με γκολ του Τσέλικ στο 65′ και του Καχβετσί στο 90’+3′.

Έτσι οι Τούρκοι διατήρησαν τον πρώτο λόγο όσον αφορά στη 2η θέση του γκρουπ.

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα αποτελέσματα από τα παιχνίδια του Σαββάτου (11/10)

GROUP E

Βουλγαρία-Τουρκία 1-6

Ισπανία-Γεωργία 2-0

H βαθμολογία:

Στο Group F, η Πορτογαλία τα… χρειάστηκε απέναντι στην Ιρλανδία, αλλά εν τέλει μπόρεσε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα επικρατώντας με 1-0 χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ρούμπεν Νέβες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα.

GROUP F

Ουγγαρία-Αρμενία 2-0

Πορτογαλία-Ιρλανδία 1-0

H βαθμολογία:

Στο Group Ι, η Ιταλία είχε εύκολο έργο εκτός έδρας απέναντι στην Εσθονία, αφού επιβλήθηκε με 3-1. Ο Κεν έδωσε το προβάδισμα στην «σκουάντρα ατζούρα» μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Ρετέγκι να κάνει το 2-0 στο 38′. Ο Εσπόσιτο στο 74′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, για να έρθει δύο λεπτά μετά ο Σαπίνεν να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Στην δεύτερη θέση η ομάδα του Γκατούζο με 12 βαθμούς, στο -6 από την Νορβηγία με ματς λιγότερο.

GROUP I

Νορβηγία-Ισραήλ 5-0

Εσθονία-Ιταλία 3-1

H βαθμολογία:

Τέλος, για το Group K, η Αλβανία πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Σερβίας στο Λέσκοβατς, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες πέτυχε ο Μανάι στο 45’+1′, χαρίζοντας έτσι τη νίκη στη χώρα του με το τελικό 1-0.

Έτσι οι Αλβανοί άφησαν την αντίπαλό τους τέσσερις βαθμούς πίσω για να εδραιωθούν στη 2η θέση του ομίλου της, πίσω από την Αγγλία, με ματς παραπάνω.

GROUP K

Λετονία-Ανδόρρα 2-2

Σερβία-Αλβανία 0-1

H βαθμολογία: