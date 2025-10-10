Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιωάννη Πίττα στο 90+5’, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 το παιχνίδι με την Βοσνία στη Λάρνακα και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, στο πλαίσιο των προκριματικών ομίλων για το Μουντιάλ του 2026.
Στην 4η θέση με 5 βαθμούς η ομάδα του Άκη Μάντζιου, στη δεύτερη με 13 η αντίστοιχη του Μπάρμπαρεζ.
Οι Βόσνιοι άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με γκολ του Κάτιτς και στο 36’ έκαναν το 2-0 με αυτογκόλ του Μιχαήλ. Οι Κύπριοι, όμως, δεν τα παράτησαν. Στο 45+1’ μείωσαν σε 1-2 με τον Λαΐφη και στο 90+6’ ισοφάρισαν σε 2-2 με πέναλτι του Πίττα.
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Αυστρία ισοπέδωσε με 1-0 το Σαν Μαρίνο και έκανε το 5Χ5 στον όμιλο. Με γκολ των Σμιντ (7’), Αρναούτοβιτς (8’), Γκρέκοριτς (24’), Ποτσχ (30’, 42’) και Λάιμερ (45’) η Αυστρία προηγήθηκε με 6-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο συνέχισε με το πόδι καρφωμένο στο γκάζι και με τέρματα των Αρανούτοβιτς (47’, 83’, 84’) και Βουρμπραντ (76’) έφτασε στο τελικό και άκρως εντυπωσιακό 10-0.
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (9/10)
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0
Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00
Ρουμανία – Αυστρία 21:45
Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Η βαθμολογία:
Από εκεί και πέρα, η Ολλανδία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Μάλτα και επικράτησε εύκολα με 4-0, με τους Οράνιε να βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με 13 πόντους. Δύο γκολ ο Γκάκπο (12’, 48’), από ένα οι Ρέιντερς (57’) και Ντεπάι (90+3’). Στο άλλο ματς του ομίλου, η Φινλανδία νίκησε εντός έδρας την Λιθουανία με 2-1.
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία – Λιθουανία 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Μάλτα – Ολλανδία 0-4 (δείτε εδώ τα highlights)
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία – Φινλανδία 19:00
Λιθουανία – Πολωνία 21:45
Ρεπό: Μάλτα
Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Τόρσαβν, όπου τα Νησιά Φαρόε διέλυσαν με 4-0 το Μαυροβούνιο. Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Τσεχία – Κροατία, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου έχοντας από 13 πόντους.
Η βαθμολογία:
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσεχία – Κροατία 0-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00
Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45
Ρεπό: Μαυροβούνιο
