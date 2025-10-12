«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό

Λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας Ανεμώνη στις Νύχτες Πρεμιέρας του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις και ο γιος του Ρόναν Ντέι Λιούις παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για την κινηματογραφική τους συμμαχία αλλά και για τη σχέση του με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, στην οποία θα διατεθούν τα έσοδα της αποψινής προβολής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Ήταν μια εμπειρία που με έκανε ευτυχισμένο. Κι όταν έχεις τέτοιες εμπειρίες θέλεις πάντα να τις επαναλαμβάνεις» είπε ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός για την πολυσυζητημένη επιστροφή του στην έβδομη τέχνη.

Στην ταινία που υπογράφει ο γιος του Ρόναν Ντέι, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις υποδύεται έναν ερημίτη, τον οποίο ο μεσήλικας αδελφός του αναζητά ταξιδεύοντας στη Βόρεια Αγγλία.

Οι δυο τους συνδέονται από ένα μυστηριώδες και πολύπλοκο παρελθόν, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η σχέση τους να είναι εύθραυστη και ενίοτε τρυφερή, για πάντα στιγματισμένη από ένα συμβάν που τους συγκλόνισε μερικές δεκαετίες νωρίτερα.

«Προφανώς δεν είμαι ερημίτης. Βλέπεις στις εφημερίδες φράσεις όπως ‘σπάει τη σιωπή του’. Δεν ζω κρυφά, απλά δεν ζω συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής. Δεν σπάω τη σιωπή μου, απλά δεν μιλάω συνεχώς σε μικρόφωνο, μιλάω σε φίλους και οικογένεια και συναδέλφους… Ζω ήσυχα, αλλά δεν είμαι ερημίτης. Δεν είμαι ένας άνθρωπος των σπηλαίων» είπε για τις ομοιότητες ανάμεσα στον ίδιο και τον χαρακτήρα που φέρνει στη μεγάλη οθόνη.

«Η δουλειά αυτή ήταν πάντα μια πηγή μεγάλης έμπνευσης για μένα. Φυσικά, περνώντας χρόνο μακριά από αυτήν, υπάρχουν πολλά πράγματα που μου έλειψαν» συνέχισε.

Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, περίπου οκτώ χρόνια μετά τη φερόμενη «συνταξιοδότηση του» μετά την Αόρατη κλωστή το 2017, με την Ανεμώνη έχει σημασία -όπως και η σύμπραξη του με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή που κρατάει χρόνια.

«Ήμουν αρκετά τυχερός που κατάφερα να σταδιοδρομήσω ως ηθοποιός. Προσπάθησα να κατανοήσω τον κύκλο της δουλειάς και της δημόσιας ζωής και πώς αυτά τα δύο πράγματα ήταν αναπόσπαστο μέρος το ένα του άλλου. Αλλά υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου, και μία από αυτές ήταν πριν από κάποια χρόνια, όταν αυτό το ερώτημα που με απασχολούσε απέκτησε μεγαλύτερο βάρος, και ακόμα δεν έχω βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσω τη δουλειά, τα δημόσια στοιχεία της» είπε ενώ ξεκαθάρισε ότι πολλά δημοσιεύματα για την «ακραία μέθοδο υποκριτικής» που του καταλογίζουν είναι μυθεύματα.

«Προφανώς πολλά από τα πράγματα που μου έχουν αποδοθεί όλα αυτά τα χρόνια ήταν καθαρή φαντασία στις καρδιές ορισμένων ανθρώπων» είπε ο Ντέι Λιούις.

Για τους δύο άνδρες, η συμμαχία τους ήταν μια φυσική συνέχεια της σχέσης τους ως πατέρας και γιος. «Ένιωθα πραγματική θλίψη στη σκέψη ότι ο Ρόναν θα έκανε ταινίες κι εγώ δεν θα συμμετείχα σε αυτό. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλά πράγματα μέσα στα χρόνια αλλά ειδικά για αυτή τη δουλειά, ήθελα να βρω έναν τρόπο να συνεργαστούμε, και ο Ρόναν σκεφτόταν το ίδιο» σχολίασε ο Βρετανός πολυβραβευμένος ηθοποιός.

«Η συνεργασία αυτή ήταν η φυσική κατάληξη της σχέσης ανάμεσα στους δυο μας» πρόσθεσε ο Ρόναν Ντέι Λιούις.

Παρουσία της Δάφνης Οικονόμου, επίτιμης προέδρου της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, η συνέντευξη τύπου έγινε αφορμή για να υπενθυμίσει τη σχέση του Βρετανού με το Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας για ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδαη.

Η ταινία Ανεμώνη κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου