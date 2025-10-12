Την ώρα που η Αστυνομία φαίνεται να είναι κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, η πινακίδα κυκλοφορίας στο σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά το έγκλημα φαίνεται ότι ήταν ψεύτικη.

Από τις κάμερες φαίνεται ότι τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του δράστη ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του θύματος

Κατά τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης για να φτάσει στην Αττική, μέσω Ηλείας, Αχαΐας, και Κορινθίας, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πινακίδα του λευκού σκούτερ, που όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών γνωρίζουν τη μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν να βρουν την καβάτζα που την έκρυψε ο νεαρός δολοφόνος.

Φοινικούντα: Το κρίσιμο στοιχείο από τις κάμερες

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας, δύο βενζινάδικων σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα ο δράστης, είναι ότι τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μηχανής ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στην επίθεση εκείνη ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες, το ίδιο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε που είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποίησε στη διπλή εκτέλεση.

Άγνωστο παραμένει ακόμα το κίνητρο του διπλού εγκλήματος, ωστόσο οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου. Αποκλείουν πάντως να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που οδηγούν τις αρχές στα ίχνη του.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι υποστήριξε ότι «έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν». Η ίδια διευκρίνισε ότι «δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Ωστόσο η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι «δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών».