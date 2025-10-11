Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, επιχειρώντας να συνθέσει το παζλ μιας υπόθεσης με πολλά κενά και αναπάντητα ερωτήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο οποίος είχε αλλάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του — ένα στοιχείο που φαίνεται να εντείνει το μυστήριο.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά και μια παλαιότερη διαθήκη του ίδιου άνδρα, συνταγμένη περίπου έναν χρόνο πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι πρόσφατες αλλαγές μπορεί να συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος.

Η σύγκριση των δύο διαθηκών θεωρείται κρίσιμη για να αποκαλυφθεί τι οδήγησε στη φονική επίθεση.

Παράλληλα, οι ερευνητές επικεντρώνονται στη διαδρομή διαφυγής του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το κάμπινγκ με μοτοσικλέτα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κινήθηκε μέχρι και την Κόρινθο, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τόσο τον ίδιο όσο και το όχημα, σύμφωνα με το ERTnews.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξουν και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία ίσως δώσουν τις απαντήσεις που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Τι αναφέρει η διαθήκη του θύματος της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Η διαθήκη, που φέρνει στο φως το in, ξεκινά αναφέροντας ως ημερομηνία τις 2 Οκτωβρίου, ενώ η δολοφονία σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Ο αποθανών αναφέρει πως: «Στον αγαπημένο ανηψιό μου …….. γιο του αποθανόντος αδερφού μου ………., λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου και αυτός ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο, με πολύ σεβασμό και αγάπη), αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, ήτοι:

α) Το σύνολο των μετοχών μου, ήτοι το 51% της «ΑΜΜΟΣ ΑΕ», που έχει σαν αντικείμενο την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση του κάμπινγκ ΑΜΜΟΣ, στην θέση ΑΜΜΟΣ […]. Έτσι αυτός καθίσταται εξ ολοκλήρου μέτοχος της «ΑΜΜΟΣ ΑΕ».

β) Το υπόλοιπο 50% συνιδιοκτησίας μου με τον ίδιο προαναφερόμενο ανηψιό μου ………, γηπέδου 20 περίπου στρεμμάτων, εφαπτόμενο του ως άνω κάμπινγκ και συγκεκριμένα μεταξύ αυτού και της θάλασσας. Γιατί το συγκεκριμένο γήπεδο μαζί με το κάμπινγκ αποτελούν ενιαίο κτήμα».

Στη συνέχεια ο 68χρονος αναφέρεται σε όσα αφήνει σε φίλο του, στον οποίο κληροδοτεί «το σύνολο της ιδιοκτησίας μου (2 όμορα γήπεδα, συνολικού εμβαδού 8,3 στρεμμάτων».

Όσον αφορά τις χρηματικές του αποταμιεύσεις αυτές άφηνει: «από κοινού στους α) ανηψιό μου ………. και β) φίλο μου ……..».

Ο 68χρονος δίνει οδηγίες τι μέλλει γενέσθαι αν ο ανηψιός του αποφασίσει την πώληση της ακίνητης περιουσίας που του αφήνεται, συμπεριλαμβανομένου και του κάμπινγκ. Ο 68χρονος ζητάει τα ποσά της πώλησης να δοθούν στην αδερφή του, αλλά και σε άλλον ανηψιό του, καθώς και στον προαναφερόμενο φίλο του που λαμβάνει το έτερο μερίδιο του κάμπινγκ. Η αδερφή και ο ανηψιός του ζητάται να λάβουν 100.000 ευρώ έκαστος, ενώ ο φίλος του 200.000 ευρώ.