Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Η Μάρθα Βούρτση γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, τα 88α γενέθλιά της και η Φίνος Φιλμ θέλησε να την τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η ιστορική εταιρεία παραγωγής ευχαρίστησε τη σπουδαία ηθοποιό για τις αξέχαστες στιγμές που χάρισε στο κοινό μέσα από τις κινηματογραφικές της ερμηνείες. Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία της από το παρελθόν, συνοδευόμενη από εγκάρδιες ευχές και λόγια θαυμασμού.

«Αμέτρητες ευχές στέλνουμε σήμερα στη Μάρθα Βούρτση που σβήνει κεράκια, μαζί με ένα μεγάλο ‘ευχαριστούμε’ για όλες τις στιγμές που μας χάρισε! Πολύχρονη», αναφέρεται στη δημοσίευση.

Η βασίλισσα του δράματος

Γνωρίσαμε τη Μάρθα Βούρτση μέσα από τους δραματικούς της ρόλους που την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της ως πονεμένης και προδομένης γυναίκας —συχνά στο πλευρό του Νίκου Ξανθόπουλου— τη συνέδεσαν στο μυαλό του κοινού με το μελόδραμα της δεκαετίας του ’60.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1937, σε οικογένεια με ρίζες από την Οδησσό και έντονη καλλιτεχνική φλέβα —με πατέρα μαέστρο και μητέρα ζωγράφο— η Μάρθα Βούρτση έδειξε από νωρίς την κλίση της στην τέχνη. Μετά το σχολείο φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν και, πριν ακόμη αποφοιτήσει, έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στον «Πλούτο» του Αριστοφάνη.

Το 1958, μαζί με συμφοιτητές της, ίδρυσε το «Ελεύθερο Θέατρο» και ανέβηκε στη σκηνή με τη «Λοκαντιέρα» του Γκολντόνι. Από τότε, υπηρέτησε όλα τα είδη θεάτρου, από το αρχαίο δράμα μέχρι την επιθεώρηση και το μιούζικαλ, αφήνοντας το αποτύπωμά της σε κάθε σκηνή.

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1959 με την ταινία «Ο Μαγκούφης» και έναν χρόνο αργότερα βρέθηκε στη Φίνος Φιλμ με τα «Κίτρινα Γάντια». Όμως, οι ταινίες μελό της δεκαετίας του ’60 ήταν αυτές που την έκαναν σύμβολο. Έργα όπως «Αυτή που δε λύγισε», «Είναι μεγάλος ο καημός», «Απόκληροι της κοινωνίας», «Καρδιά μου πάψε να πονάς» και «Με πόνο και με δάκρυα» την ανέδειξαν σε πρόσωπο βαθιά αγαπητό, ιδιαίτερα στα λαϊκά στρώματα.

Ο κόσμος την αποκαλούσε, χαριτολογώντας αλλά με αγάπη, «Μάρθα Κλάψα». Παρά τις επικρίσεις για κάποιες «φθηνές παραγωγές», το ταλέντο της δεν αμφισβητήθηκε ποτέ — και το 1962 τιμήθηκε από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου με το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την «Προδομένη Αγάπη».

Πέρα από το υποκριτικό της χάρισμα, η Μάρθα Βούρτση διέθετε και εξαιρετική φωνή. Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Γιώργος Ζαμπέτας, συνδέοντας τη φωνή της με τραγούδια που σημάδεψαν μια εποχή.

Τις επόμενες δεκαετίες, άφησε το αποτύπωμά της και στην τηλεόραση, μέσα από σειρές όπως «Οδός Ανθέων», «Η Ελίζα και οι άλλοι» και αργότερα στις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές». Η νέα γενιά την ξαναγνώρισε μέσα από τις επιτυχημένες σειρές «Ένας μήνας και κάτι» και «Η Πολυκατοικία», αποδεικνύοντας πως η λάμψη και η ευαισθησία της παραμένουν διαχρονικές.