Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

Η Μαρία Ναυπλιώτου, έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και, μεταξύ άλλων μίλησε για το κεφάλαιο «έρωτας».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι κάποιες σχέσεις είχαν ομοιότητες με τον έγγαμο βίο, σε ότι αφορά τη δέσμευση, παρόλο που δεν θέλησε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ανέφερε μάλιστα ότι ο έρωτας «είναι μια ωραία περιπέτεια, αλλά δύσκολη» δεδομένης της πολυπλοκότητας των ανθρωπίνων σχέσεων.

«Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές»

Η Μαρία Ναυπλιώτου εξομολογήθηκε πως οι διαπροσωπικές της σχέσεις είχαν σκαμπανεβάσματα, ωστόσο αν έπρεπε να κάνει έναν απολογισμό, θα έβαζε θετικό πρόσημο.

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές – ματαιώσεις και απογοητεύσεις. Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους, άσχετα αν δεν ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας. Κατάλαβα [μέσω αυτών] περισσότερα για εμένα, και ακόμη περισσότερο τι αντέχω και τι ονειρεύομαι και επιθυμώ για τον εαυτό μου σε αυτόν τον τομέα», υποστήριξε.

Σε άλλο σημείο της τηλεοπτικής της συνέντευξης, η ηθοποιός στάθηκε στα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, αλλά και στις δυσκολίες του με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη ακόμη και σήμερα σε ότι αφορά την εργασία της.

«Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου. Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος. Είναι λιγάκι σαν η ζωή να περιμένει εσένα. Αγαπούσα τον χορό και το θέατρο, που κάπως η πίστη και η δύναμη της νιότης δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια στην αμφιβολία», είπε.

Αναφερόμενη στο σήμερα, ως μια ηθοποιός που έχει εδραιώσει τη θέση της στον καλλιτεχνικό χώρο έπειτα από μια σειρά δυσκολιών που γέννησαν ανασφάλειες, υποστήριξε ότι: «Κάθε βράδυ έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα νέο κοινό και πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις και ότι είσαι καλή σε αυτό που κάνεις. Η χθεσινή παράσταση δεν σημαίνει τίποτα για το σημερινό κοινό. Κάθε βράδυ δίνεις μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί. Ή που πρέπει να την απολαύσεις».