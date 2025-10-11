Μια κοπέλα από το Κόλιν Κάουντι έγινε ηρωίδα αφού έσωσε τον μικρότερο αδερφό της όταν άρχισε να πνίγεται, χρησιμοποιώντας την τεχνική Heimlich και όλα καταγράφηκαν σε βίντεο.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Λάβον.

Η Λία Τζέιμς και ο αδερφός της, Λόγκαν, έκαναν βίντεο στο τραμπολίνο και έτρωγαν ξινές καραμέλες ενώ πηδούσαν.

Στο βίντεο, ο Λόγκαν πηδάει, πέφτει στην πλάτη του, ξαναπηδά και στη συνέχεια γονατίζει, πνιγμένος.

Η Λία τρέχει, τον χτυπάει στην πλάτη, αλλά δεν φεύγει η καραμέλα. Αγκαλιάζει την κοιλιά του και κάνει τεχνική Heimlich. Η καραμέλα βγαίνει και ο Λόγκαν αναπνέει ξανά.

Η Λία έμαθε αυτή τη σωτήρια τεχνική από τη μητέρα τους, Χίζερ Τζέιμς, υπεύθυνη ειδικών προγραμμάτων στο Τμήμα Αστυνομίας Λάβον. Την είχε διδάξει από οδηγούς του Lavon Babysitter Club.

«Η Λία ήξερε ακριβώς τι να κάνει και χάρη στην ψυχραιμία της, ο αδερφός της σώθηκε», έγραψε η αστυνομία στο Facebook.

Η Λία Τζέιμς θα τιμηθεί επίσημα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάβον τον επόμενο μήνα.

Δείτε το βίντεο:

Η μητέρα των παιδιών, Χέδερ Τζέιμς, δήλωσε στο NBC News: «Ήταν δύσκολο να δω το βίντεο», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας: «Όσο και αν πονάει η καρδιά μου να το βλέπω, είμαι τόσο περήφανη για αυτήν».

Η Χέδερ, που συμμετέχει στο τμήμα ειδικών προγραμμάτων του Αστυνομικού Τμήματος Lavon και διδάσκει μαθήματα διάσωσης, εξήγησε ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν συνέβη το περιστατικό. Η κόρη της έτρεξε αμέσως να την ενημερώσει, ενώ ο μικρός Λόγκαν, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνη ήταν η στιγμή, «ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναμπεί στο τραμπολίνο με καραμέλα στο στόμα».