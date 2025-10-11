Νέα Αριστερά: 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας – Μέρες ελευθερίας, πολιτικής και πολιτισμού
Το 2ο Φεστιβάλ της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο Άλσος Μπαρουτάδικο, στο Αιγάλεω.
- Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – 6 Ρίχτερ στο Μιντανάο
- Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
- Έρευνα για διαρροή στα Νόμπελ: Τα στοιχήματα υπέρ της Ματσάντο αυξήθηκαν κατακόρυφα πριν ανακοινωθεί η νίκη της
- Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023
Η Νεολαία της Νέας Αριστεράς διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ της στο Άλσος Μπαρουτάδικο, στο Αιγάλεω. Τρεις μέρες γεμάτες μουσική, πολιτική, συναντήσεις και έμπνευση.
Μουσική, χορός, συναντήσεις, έμπνευση
«Σε μια εποχή που η κυβέρνηση προσπαθεί να φιμώσει τη νέα γενιά, το Φεστιβάλ της Νεολαίας γίνεται χώρος ελευθερίας και δημιουργίας, όπου η τέχνη συναντά την πολιτική και η συλλογικότητα γίνεται πράξη αντίστασης και ελπίδας», αναφέρουν οι διοργανωτές.
Πολιτικές Εκδηλώσεις
Σάββατο 11 Οκτωβρίου – «Ο κόσμος στην εποχή του Τραμπ και η απάντηση της Αριστεράς» (18:30)
Με τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Θανάση Καμπαγιάννη, Marga Ferre, Κωστή Παπαϊωάννου και Αναστασία Σταυροπούλου.
Συντονίζει η Μαρία Γεωργακοπούλου.
Κυριακή 12 Οκτωβρίου – «Ενάντια στη συγκάλυψη – Διαρκής αγώνας για οξυγόνο» (19:30)
Με τους Θοδωρή Ελευθεριάδη, Ξενοφώντα Κοντιάδη, Γιώργο Λυκοπάντη και Ευρυδίκη Μπερσή.
Συντονίζει η Αγγελική Λυτρίβη.
Μουσικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα
Σάββατο 11 Οκτωβρίου (21:30)
Ο Παντελής από τα Καλογεράκια ανοίγει τη βραδιά με μια ποιητική συναυλία που μας ταξιδεύει από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ενώ η Νεφέλη Φασούλη φέρνει στη σκηνή την ξεχωριστή της ενέργεια, συνδυάζοντας σύγχρονο ήχο και παράδοση και το βράδυ ολοκληρώνεται με το Ξέφραγο Αμπέλι, σε ένα νησιώτικο γλέντι γεμάτο καλοκαιρινούς ρυθμούς.
Κυριακή 12 Οκτωβρίου (21:30)
Η Μάρθα Φριντζήλα συνεχίζει να εμπνέει με το πολυδιάστατο μουσικό της έργο, προτού οι Kadinelia φέρουν στη σκηνή το εκρηκτικό μείγμα ψυχεδελικού folk που τους καθιέρωσε. Το φεστιβάλ φτάνει στο τέλος με ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, με τους Αντώνη και Θανάση Γκινοσάτη, τον Χάρη Καψοκέφαλο, τον Βασίλη Αντωνίου και τον Παναγιώτη Κορωναίο — μια μεγάλη μουσική υπόσχεση για το αύριο.
Η πρώτη μεγάλη συζήτηση του φεστιβάλ, στις 10 Οκτωβρίου, ήταν αφιερωμένη στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και στη διεθνή αλληλεγγύη.
- Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
- Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
- Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
- Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
- Η χειρότερη είδηση: O Ηλίας Κωστής υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει τη σεζόν
- Διπλωματικό θρίλερ: Ο αφοπλισμός της Χαμάς και ο επανέλεγχος περιοχών της Γάζας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις