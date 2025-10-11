Η Νεολαία της Νέας Αριστεράς διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ της στο Άλσος Μπαρουτάδικο, στο Αιγάλεω. Τρεις μέρες γεμάτες μουσική, πολιτική, συναντήσεις και έμπνευση.

Μουσική, χορός, συναντήσεις, έμπνευση

«Σε μια εποχή που η κυβέρνηση προσπαθεί να φιμώσει τη νέα γενιά, το Φεστιβάλ της Νεολαίας γίνεται χώρος ελευθερίας και δημιουργίας, όπου η τέχνη συναντά την πολιτική και η συλλογικότητα γίνεται πράξη αντίστασης και ελπίδας», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Πολιτικές Εκδηλώσεις

Σάββατο 11 Οκτωβρίου – «Ο κόσμος στην εποχή του Τραμπ και η απάντηση της Αριστεράς» (18:30)

Με τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Θανάση Καμπαγιάννη, Marga Ferre, Κωστή Παπαϊωάννου και Αναστασία Σταυροπούλου.

Συντονίζει η Μαρία Γεωργακοπούλου.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου – «Ενάντια στη συγκάλυψη – Διαρκής αγώνας για οξυγόνο» (19:30)

Με τους Θοδωρή Ελευθεριάδη, Ξενοφώντα Κοντιάδη, Γιώργο Λυκοπάντη και Ευρυδίκη Μπερσή.

Συντονίζει η Αγγελική Λυτρίβη.

Μουσικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Σάββατο 11 Οκτωβρίου (21:30)

Ο Παντελής από τα Καλογεράκια ανοίγει τη βραδιά με μια ποιητική συναυλία που μας ταξιδεύει από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ενώ η Νεφέλη Φασούλη φέρνει στη σκηνή την ξεχωριστή της ενέργεια, συνδυάζοντας σύγχρονο ήχο και παράδοση και το βράδυ ολοκληρώνεται με το Ξέφραγο Αμπέλι, σε ένα νησιώτικο γλέντι γεμάτο καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου (21:30)

Η Μάρθα Φριντζήλα συνεχίζει να εμπνέει με το πολυδιάστατο μουσικό της έργο, προτού οι Kadinelia φέρουν στη σκηνή το εκρηκτικό μείγμα ψυχεδελικού folk που τους καθιέρωσε. Το φεστιβάλ φτάνει στο τέλος με ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, με τους Αντώνη και Θανάση Γκινοσάτη, τον Χάρη Καψοκέφαλο, τον Βασίλη Αντωνίου και τον Παναγιώτη Κορωναίο — μια μεγάλη μουσική υπόσχεση για το αύριο.

Η πρώτη μεγάλη συζήτηση του φεστιβάλ, στις 10 Οκτωβρίου, ήταν αφιερωμένη στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και στη διεθνή αλληλεγγύη.